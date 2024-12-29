В Баку прошли похороны членов экипажа самолета, погибших в результате авиакатастрофы в Актау

В столице Азербайджана Баку состоялись похороны погибших в авиакатастрофе в Актау членов экипажа. Им также посмертно присвоили звание Национальных героев.

Выжившие члены экипажа,, получили орден Доблести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информационное агентство Report.

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Как проходила церемония захоронения погибших членов экипажа самолета AZAL

На II Аллее почетного захоронения в Баку состоялась церемония прощания с капитаном самолета Игорем Кшнякиным, вторым пилотом Александром Кальяниным и бортпроводницей Хокюмой Алиевой, которые трагически погибли в результате авиакатастрофы в Актау.

Согласно заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, им троим посмертно присвоено звание Национальных героев. Выжившие в катастрофе бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли получили орден "Рашадат" ("Доблесть") высшей, первой степени.

На ІІ Аллее почетного захоронения в Баку состоялось захоронение погибших членов экипажа самолета AZAL: фото Report

Напомним, Азербайджан требует от России признания вины сбивания самолета, наказания виновных и выплаты компенсаций. Самолет вероятнее всего сбила российская система ПВО. Этого Россия никак не желает признавать.