Члени екіпажу, що вижили, отримали орден Доблесті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформаційне агентство Report.

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Як відбувалася церемонія поховання загиблих членів екіпажу літака AZAL

На ІІ Алеї почесного поховання в Баку відбулася церемонія прощання з капітаном літака Ігорем Кшнякіним, другим пілотом Олександром Кальяніним та бортпровідницею Хокюмою Алієвою, які трагічно загинули внаслідок авіакатастрофи в Актау.

Згідно із заявою президента Азербайджану Ільхама Алієва, їм трьом посмертно присвоєно звання Національних героїв. Бортпровідники Зульфугар Асадов і Айдан Рагімлі, які вижили в катастрофі, отримали орден "Рашадат" ("Доблесть") вищого, першого ступеня.

На ІІ Алеї почесного поховання в Баку відбулося поховання загиблих членів екіпажу літака AZAL: фото Report

Нагадаємо, Азербайджан вимагає від Росії визнання провини збиття літака, покарання винних та виплати компенсацій. Літак найімовірніше збила російська система ППО. Цього Росія ніяк не бажає визнавати.