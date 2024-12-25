Крушение самолета в Казахстане: перед падением в нём произошёл взрыв

Перед падением самолета в Казахстане в нём произошел произошёл взрыв. Вероятно, произошла резкая разгерметизация кислородного баллона.

Диспетчеры ранее решили, что в корпус ударились птицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что стало вероятной причиной крушения самолета в Казахстане

Перед катастрофой экипаж самолёта Embraer 190 сообщил о сильном ударе по корпусу. Диспетчеры предположили, что причиной могли быть птицы. Однако после трагедии казахстанские оперативные службы заявили о вероятном взрыве кислородного баллона на борту.

Баллон, расположен в передней части самолёта, предназначен для подачи кислорода в кабину пилотов в случае разгерметизации. Авиаэксперты отмечают, что вероятность взрыва такого баллона является крайне низкой. По их мнению, событие больше похоже на внезапную разгерметизацию, которая вызвала разрушение корпуса баллона и разлет обломков.

После катастрофы Центр переливания крови в Актау обратился к местным жителям с просьбой сдать кровь для пострадавших. По состоянию на сейчас в областной больнице находятся 28 пострадавших, среди которых есть дети.

Напомним, 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолёт компании AZAL, который выполнял рейс из Баку в Грозный. Из-за аварийной ситуации самолёт изменил курс чтобы приземлиться в Актау, Казахстан.