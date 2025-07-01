В аэропорту возле Лондона разбился пассажирский самолет: это произошло вскоре после взлета

В лондонском аэропорту "Саутенд" вскоре после взлета разбился пассажирский самолет. На месте инцидента поднимается столб густого черного дыма.

Инцидент произошел около 18:00 по киевскому времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. В сети также появились соответствующие кадры.

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Что известно об инциденте?

Согласно обнародованной информации, в британском аэропорту "Лондон Саутенд" разбился небольшой бизнес-джет. Пока точно неизвестно, сколько людей было на борту: эту информацию в СМИ не указывают.

В Великобритании упал самолет: смотрите видео

В полиции сообщают, что на месте трагедии работают правоохранители совместно со всеми аварийно-спасательными службами. По предварительной информации, соответствующая работа продлится в течение нескольких часов.

В воздух поднимается густой дым: смотрите видео

По данным издания, на место происшествия прибыли 4 машины скорой помощи. Местных призывают держаться подальше от участка инцидента, чтобы не мешать экстренным службам выполнять свою работу.

На официальном сайте аэропорта сообщили, что 4 рейса, которые были запланированы до конца дня, уже отменили. Еще 2 самолета, которые должны были приземлиться в Саутенде, были перенаправлены в соседние аэропорты.

Пока никакой дополнительной информации по этому поводу не указывают. Местный советник Мэтт Дент сообщил, что пока ему известно только о факте инцидента. Такую же информацию рассказал британский депутат Дэвид Бертон-Сэмпсон.

Очевидно все детали обнародуют позже.

Напомним, в июне на западе Индии недалеко от аэропорта города Ахмедабад также разбился пассажирский самолет. Сначала сообщали, что на борту могли находиться 130 пассажиров, впоследствии обнародовали цифру в пределах 240 – 290 человек.

В целом в самолете было 242 человека – 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадский пассажир. Выжил только 40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш, который спасся через отверстие в фюзеляже.