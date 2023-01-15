Авиакатастрофа в Непале: в МИД проверяют, были ли на борту украинцы
Источник:Олег Николенко
В Непале разбился пассажирский самолет. На борту находились более 70 человек.
На борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. По информации AFP, погибли 29 человек.
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Кто был на борту самолета
Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что Украина проверит, были ли на борту украинцы.
МИД Украины взаимодействует с непальской стороной для выяснения возможного наличия украинцев среди пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу в Непале. О результатах будем информировать дополнительно,
– написал он.
Отметим, что авиакомпания сообщила о том, что на борту самолета находились 15 иностранцев. Среди них 5 человек из Индии, 4 россиянина, 2 корейца и по 1 человеку из Австралии, Аргентины, Ирландии и Франции, передает AFP.
Что известно о катастрофе в Непале
- Самолет с 72 людьми на борту разбился в Непале 15 января. На месте аварии возник сильный пожар. Сначала сообщили, что все пассажиры и члены экипажа самолета погибли. Однако впоследствии отметили, что погибли 29 человек.
- Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Сообщается, что самолету было 15 лет.
- Пилот самолета направил лайнер в сторону ущелья во избежание падения на населенный пункт. Местные жители, видевшие момент авиакатастрофы, рассказывают, что самолет был направлен в ущелье реки.
- Самолет авиакомпании Yeti Airlines перевозил 72 человека из столицы, Катманду.