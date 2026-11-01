"Это было не просто падение": стали известны подробности крушения российского Су-30

Ранее СМИ сообщали, что 21 октября Россия потеряла самолет Су-30СМ в результате авиакатастрофы. Однако впоследствии стало известно, что пострадали два самолета.

Повреждения получил другой Су-30. Об этом сообщил Сергей Стерненко.

Что известно об инциденте?

В Калининградской области 21 октября произошла авиакатастрофа. Страна-агрессор потеряла военный самолет Су-30СМ.

Стерненко пишет, что истребитель, скорее всего, разбился из-за столкновения с другим российским военным самолетом. В результате инцидента второй Су-30 получил значительные повреждения консоли крыла.

Последствия авиакатастрофы в Калининградской области / Фото Стерненко

Напомним, что очередная авиакатастрофа в вражеских вооруженных силах произошла во время выполнения задания в Калининградской области 21 октября. Оба члена экипажа погибли, что является существенной потерей для вражеской военной авиации, учитывая длительный срок подготовки таких специалистов.