В США назвали причину масштабного авиационного коллапса

В США 14 ноября Федеральное управление гражданской авиации объявило о постепенном возобновлении рейсов после масштабного сбоя. Причиной приостановки вылетов стала перегрузка устаревших аналоговых систем связи.

Министр транспорта Даффи во время брифинга в Белом доме назвал причиной технического сбоя перегрузку устаревшего оборудования. По его словам, коммутаторы и маршрутизаторы не выдержали большого объема данных и перестали корректно работать.

Что известно о причинах сбоя

Чиновник подробно рассказал журналистам, какие именно неполадки привели к временной остановке авиасообщения по всей стране.

Речь идет о телекоммуникационной технологии TDM – это аналоговая связь. Коммутаторы и маршрутизаторы были перегружены данными и вышли из строя. Они не просто отключились, а начали выдавать противоречивые данные. Мы остановили работу системы. При поддержке президента Трампа мы уже заменили часть оборудования на новые IP-коммутаторы – и они не подвели. Проблемы возникли именно со старым оборудованием,

– пояснил Даффи.

В министерстве транспорта США подчеркнули, что признаков кибератаки или внешнего вмешательства обнаружено не было.

"Мне нужны новые диспетчерские вышки. Также следует инвестировать в аэропорты по всей стране – многие из них, откровенно говоря, находятся в плачевном состоянии. Давайте найдем эти средства, вложим их в модернизацию, чтобы нам больше никогда не приходилось в 20:30 вечера проводить пресс-конференцию и объяснять, почему остановилось авиасообщение, почему десятки тысяч людей застряли в аэропортах, оторванные от своих семей, не зная, где им придется ночевать", – добавил Даффи.

Накануне из-за масштабного сбоя диспетчерской связи в аэропортах США было задержано более 9000 авиарейсов.

В США постепенно возобновляют авиасообщение после масштабного технического сбоя, из-за которого были приостановлены рейсы по всей стране.

Несмотря на то, что FAA разрешило постепенное возобновление рейсов, перевозчики предупреждают: для полной нормализации расписания полетов и разгрузки хабов потребуется определенное время, поэтому пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих вылетов.