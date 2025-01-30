Самолет и вертолет, которые разбились в США, могли упасть в реку, – NBC

В Вашингтоне в среду вечером, 29 января, столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Они могли оба упасть в реку Потомак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC.

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Авиакатастрофа в Вашингтоне

Пассажирский самолет и военный вертолет, столкнувшиеся в Вашингтоне, могли оба упасть в реку Потомак. В издании пишут, что температура воды в реке сейчас – 35 градусов по Фаренгейту (примерно 1,5 градуса по Цельсию).

При такой температуре человек потеряет сознание через 15-30 минут,

– пишет издание.

Добавим, что в CNN пишут, что по данным Национальной метеорологической службы, внезапное погружение в такую холодную воду, известное как холодовой шок, может вызвать немедленные физиологические реакции, такие как неконтролируемое задыхание, учащенное дыхание или гипервентиляция.

"Холодовой шок может вызвать мгновенную панику, страх или стрессовую реакцию, которая затем ухудшает четкое мышление и принятие решений", - предупредили в метеослужбе.

Указывается, что эти реакции в сочетании со всплеском частоты сердечных сокращений и артериального давления могут повысить риск сердечной недостаточности или инсульта, особенно для уязвимых людей.

Согласно данным метеослужбы, в воде при температуре 35 градусов (по Фаренгейту) человек может потерять ловкость всего за три минуты, а потеря сознания наступает в течение 15-30 минут. Время выживания в таких условиях составляет от получаса до 90 минут.

Добавим, что как сообщалось ранее в NBC, на борту самолета American Airlines находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, на борту вертолета Black Hawk – 3 члена экипажа.