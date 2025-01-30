Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: что известно об авиакатастрофе

Вблизи Вашингтона вечером 29 января произошла авиакатастрофа, где столкнулись пассажирский самолет American Airlines и американский вертолет Army Black. На борту обоих воздушных судов находились люди.

Сейчас на месте работают оперативные службы, уже известно об обнаружении тел пассажиров самолета. Все, что известно об авиакатастрофе в Вашингтоне 29 января – читайте в хронологии 24 Канала.

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Что известно об авиакатастрофе в Вашингтоне