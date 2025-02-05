Авиакатастрофа в Вашингтоне: спасатели достали из реки тела всех погибших, одно еще идентифицируют

В конце января возле Вашингтона произошла авиакатастрофа – столкнулись самолет American Airlines и военный вертолет. Известно, что из реки Потомак достали тела всех 67 жертв этой авиакатастрофы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Из реки Потомак достали тела всех погибших в результате авиакатастрофы

Указывается, что поисково-спасательные работы после катастрофы, произошедшей в прошлую среду, завершились. Известно, что 66 человек идентифицировали, о чем говорится в заявлении вашингтонских властей, опубликованном 4 февраля.

Офис главного судмедэксперта все еще работает над идентификацией последней жертвы.

Пишут, что власти приступят к очистке реки Потомак от обломков.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) расследует причину катастрофы, произошедшей вечером 29 января, когда самолет American Airlines рейса 5342, летевший из Вичиты, штат Канзас, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk возле Национального аэропорта Рейгана в Арлингтоне.

Как известно, на борту рейса American Airlines находились 64 человека, в том числе много молодых спортсменов, которые возвращались с соревнований по фигурному катанию, а также трое военнослужащих, которые были в вертолете.

28 человек на борту самолета были связаны с фигурным катанием, включая тренеров, спортсменов и их родственников, говорится в заявлении Американской федерации фигурного катания на коньках.