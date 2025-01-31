Авиакатастрофа в Вашингтоне могла быть следствием пробелов в системе безопасности полетов, – NYT

Расследование авиакатастрофы в Вашингтоне указывает на возможные серьезные сбои в работе авиационной безопасности США. Трагедия могла произойти из-за отказа нескольких уровней контроля.

Диспетчер не смог разделить самолет и вертолет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что могло стать причиной катастрофы

Перед катастрофой пассажирский самолет отклонился от запланированного маршрута, а его экипаж, вероятно, не заметил вертолет, поскольку осуществлял разворот к взлетно-посадочной полосе. В то же время авиадиспетчер, который отвечал за контроль, выполнял сразу две работы, разделяя авиасредства, поэтому не успел их навести.

По данным NYT, в аэропорту имени Рейгана обычно после 21:30 по местному времени из-за уменьшения трафика только один человек выполняет обязанности диспетчера для самолетов и вертолетов. Однако в день трагедии эта нагрузка была возложена на одного диспетчера еще до стандартного времени, что стало нарушением стандартной практики. Согласно предварительному отчету Федерального авиационного управления (FAA) укомплектованность персонала была "ненормальной для этого времени суток и интенсивности движения".

Специалисты отмечают, что в темноте пилотам могло быть сложнее оценивать расстояние между воздушными судами.

Другие источники утверждают, что вертолет должен был держаться ближе к берегу реки Потомак и снижать высоту, однако перед столкновением он поднялся выше и отклонился от утвержденного маршрута на полмили.

"Пробелы в авиационной безопасности росли годами, что привело к тревожной картине близких столкновений в небе и в аэропортах с участием коммерческих авиакомпаний. Это происходит на фоне растущих пробок в наиболее загруженных аэропортах страны, включая Национальный аэропорт Рейгана, где частое присутствие военных рейсов еще больше усложняет управление воздушным движением", – добавляет NYT.

Напомним, вблизи Вашингтона вечером 29 января произошла авиакатастрофа, где столкнулись пассажирский самолет American Airlines и американский вертолет Black Hawk. Дональд Трамп сообщил, что во время столкновения пассажирского самолета с вертолетом вечером 29 января никто не выжил. Он также обвинил в этом своих предшественников во власти.