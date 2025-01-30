Что может стоять за авиакатастрофой в Вашингтоне: главные заявления высокопоставленных чиновников США

В небе над Вашингтоном вечером 29 января столкнулись два воздушных судна. Это пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, а также военный вертолет Black Hawk, к сожалению, не обошлось без жертв.

На борту пассажирского лайнера, который потерпел катастрофу, находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, в вертолете было 3 военных, вероятно, все эти люди не выжили.

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Как в США реагируют на катастрофу

Спасательная операция продолжается с вечера 29 января. По неофициальным данным, к сожалению, не было возможности спасти людей, которые находились на борту обоих воздушных судов. По предварительной информации, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, извлекли 30 тел.

В сеть попал разговор диспетчеров, которые общались с экипажем военного вертолета. Они спрашивали, замечают ли пилоты пассажирский лайнер, на что те ответили, что да. После чего им дали указание пролететь позади,

– рассказала Андриана Кучер.

Эту трагедию широко обсуждают в Соединенных Штатах. На нее обратил внимание министр обороны Пит Хегсет. Он поручил провести расследование на самом высоком уровне и подчеркнул, что этого инцидента можно было избежать. Похожим образом отреагировал президент.

Самолет был на идеальной и обычной траектории захода на посадку. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного времени. Ясная ночь. На самолете горели огни. Почему вертолет не пошел ни вверх, ни вниз, ни на разворот? Почему диспетчерская не сказала вертолету, что делать, вместо спросить, видели ли они самолет? Это плохая ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить,

– заявил Дональд Трамп.

Также на инцидент отреагировал сенатор штата Канзас, поскольку рейс выполняли из аэропорта Вичита и направлялся в американскую столицу. Джерри Моран сказал, что множество раз летал этим рейсом и даже лоббировал его открытие.

"Этот рейс существует уже около года. И это правда, что в Канзасе, в частности в Вичите, мы будем знать людей, которые летают им, будем знать членов их семей. Поэтому это очень личное обстоятельство, но также будет официальный ответ", – сказал сенатор Джерри Моран.

Когда завершится спасательная операция

Пассажирский борт должен был приземлиться в столичном аэропорту имени Рейгана. Воздушное пространство над этим аэропортом считается наиболее загруженным, но авиакатастроф или воздушных инцидентов здесь не случалось еще с 2008 года. Поэтому случай очень резонансный, тем более, что жертв потенциально может быть аж 67.

В 20:48 мы получили сообщение об авиационном инциденте с участием коммерческого самолета и вертолета. Наши подразделения немедленно отреагировали и развернули 3 катера, а также немедленно запросили ресурсы взаимопомощи. Это активная операция, которая продлится много часов,

– отметил начальник пожарной охраны Ричард Боннетт.

Сейчас аэропорт имени Рейгана полностью перекрыт до 5:00 утра 31 января. До этого времени будет продолжаться расследование. Всего к операции привлекли более 300 спасателей. В небе над рекой, куда упали два воздушных судна, патрулируют вертолеты. Масштабное расследование, чтобы выяснить причины катастрофы, продолжается.

К слову, западные эксперты отмечают, что пилоты самолета могли даже не видеть вертолет, потому что до земли им оставалось всего несколько сотен футов. Поэтому главный вопрос в том, на чем были сосредоточены пилоты военного вертолета.