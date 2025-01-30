На борту самолета могли находиться 60 пассажиров, 2 пилота и столько же членов экипажа. У CNN сообщили детали столкновения самолета и вертолета, передает 24 Канал.

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Что известно о столкновении самолета с вертолетом

После столкновения самолет упал в реку Потомак. По данным CNN, его идентифицировали как Canadair Regional Jet 700, эксплуатируемый дочерней компанией American Airlines PSA Airlines. В то же время вертолет является вертолетом армии Соединенных Штатов UH-60 Black Hawk.

Самолет был построен в Канаде компанией Bombardier. Он может вместить от 68 до 78 пассажиров. На вебсайте American Airlines сообщается, что самолет CRJ700 вмещает 65 человек в трех классах. Кроме этого, он оснащен двумя реактивными двигателями, установленными в задней части транспортного средства.

Серия CRJ-700 впервые совершила полет в 1999 году, а производство реактивного самолета завершилось в 2020 году. Согласно данным FAA, указанный самолет с бортовым номером N709PS был построен в 2004 году.

В то же время вертолет UH-60 Black Hawk создан компанией Sikorsky Aircraft, которая является частью оборонного гиганта Lockheed Martin. По словам производителя, он оснащен двухтурбинными двигателями и может перевозить до 12 солдат в боевой конфигурации.

Там также отмечают, что более 5 тысяч Black Hawk находятся на вооружении в военных подразделениях США и в 35 других странах мира.

Эксперты считают, что причиной авиакатастрофы могло стать то, что пилоты самолета не заметили вертолет. Крис Ван Клив говорит, что самолет был лишь "на расстоянии нескольких сотен футов от земли", когда столкнулся с армейским вертолетом. Сейчас из реки Потомак вытащили уже по меньшей мере 19 тел.

Отметим, что в СМИ обнародовали, что говорил диспетчер перед авиакатастрофой в Вашингтоне и после нее. В частности, он связывался с экипажем вертолета, чтобы узнать о ситуации.