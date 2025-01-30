Предварительно, оба воздушных судна могли упасть в реку Потомак, вблизи аэродрома в Вашингтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что говорят очевидцы об авиакатастрофе в Вашингтоне

Журналисты пообщались с очевидцем авиакатастрофы Ари Шульманом, который в это время ехал домой вблизи аэропорта. Он рассказал, что ехал по автомагистрали George Washington Parkway, проходящей прямо возле аэропорта.

Шульман отметил, что он видел самолет на высоте примерно в 35 – 45 метрах в воздухе, который готовился к посадке. Но потом оглянулся через несколько секунд и увидел, что что-то пошло совсем не так, как должно было бы быть.

Мне это было похоже на гигантскую свечу, искры стреляли от кабины самолета к его хвосту. Я видел это примерно две секунды,

– рассказал американец.

Он также добавив, что сначала подумал, что у него были галлюцинации относительно аварии. Но потом он увидел кареты скорой помощи и понял, что инцидент действительно случился.

Еще одна очевидица Николь, которая была пассажиркой другого самолета на этом же аэродроме рассказала NBC News, что она была в самолете, что улетал, на взлетной полосе, когда услышала новости об авиакатастрофе.

По ее словам, ее рейс задержали, а впоследствии она увидела, что к месту происшествия приближаются пожарные машины.

"Мы видели вертолеты. Я подумала: "Они что-то ищут". В конце концов мы начали получать сообщения об аварии с самолетом и вертолетами, упавших в реку", – рассказала Николь.

В конце концов, по словам пассажирки, капитан самолета сообщил пассажирам об аварии и попросил помолиться за всех на этом борту.

К слову, на борту пассажирского самолета, разбившегося в Вашингтоне, могли находиться 14 фигуристов. По предварительным данным, это были дети российских эмигрантов, которые возвращались с чемпионата США по фигурному катанию.

На эту катастрофу уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это была ужасная ночь и подчеркнул, что инцидента "следовало избежать".