Попередньо, обидва повітряні судна могли впасти в річку Потомак, що поблизу летовища у Вашингтоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

До теми Авіакатастрофа у Вашингтоні: показуємо на карті, де розбився літак

Що кажуть очевидці про авіакатастрофу у Вашингтоні

Журналісти поспілкувалися з очевидцем авіакатастрофи Арі Шульманом, який у цей час їхав додому поблизу аеропорту. Він розповів, що їхав автомагістраллю George Washington Parkway, що проходить прямо біля аеропорту.

Шульман зазначив, що він бачив літак на висоті приблизно за 35 – 45 метрів у повітрі, який готувався до посадки. Але потім озирнувся через кілька секунд і побачив, що щось пішло зовсім не так, як мало б бути.

Мені це було схоже на гігантську свічку, іскри стріляли від кабіни літака до його хвоста. Я бачив це приблизно дві секунди,

– розповів американець.

Він також додавши, що спочатку подумав, що у нього були галюцинації стосовно аварії. Але потім він побачив карети швидкої допомоги та зрозумів, що інцидент дійсно трапився.

Ще одна очевидиця Ніколь, яка була пасажиркою іншого літака на цьому ж аеродромі розповіла NBC News, що вона була в літаку, що відлітав, на злітній смузі, коли почула новини про авіакатастрофу.

За її словами, її рейс затримали, а згодом вона побачила, що до місця події наближаються пожежні машини.

"Ми бачили вертольоти. Я подумала: "Вони щось шукають". Зрештою ми почали отримувати повідомлення про аварію з літаком та гелікоптерами, що впали в річку", – розповіла Ніколь.

Зрештою, за словами пасажирки, капітан літака повідомив пасажирів про аварію та попросив помолитися за всіх на цьому борту.

До слова, на борту пасажирського літака, що розбився у Вашингтоні, могли перебувати 14 фігуристів. За попередніми даними, це були діти російських емігрантів, які повертались із чемпіонату США з фігурного катання.

На цю катастрофу вже відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що це була жахлива ніч та підкреслив, що інциденту "слід було уникнути".