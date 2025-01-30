Американський президент наголосив, цій трагедії у Вашингтоні можна було уникнути. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

До теми Що відомо про військовий гелікоптер, який зіткнувся з літаком у США: у CNN розповіли

Що написав Трамп про авіакатастрофу у Вашингтоні

Президент США назвав сьогоднішню ніч з авіакатастрофою з пасажирським літаком та гелікоптером "жахливою" і сказав, що ситуації "слід було запобігти".

Літак був на ідеальній і звичній лінії заходу на посадку до аеропорту. Вертоліт ішов прямо на літак протягом тривалого проміжку часу. Зараз ясна ніч, вогні на літаку горіли, чому вертоліт не підняли або не опустили, або не повернули. Чому диспетчерська вежа не сказала гелікоптеру, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак,

– обурився Трамп.



Дональд Трамп висловився про авіакатастрофу у Вашингтоні / Фото The Economic Times

У наступному дописі Трамп написав: "Яка це була жахлива ніч. Нехай Бог вас усіх благословить!"

До слова, під час авіакатастрофи у Вашингтоні ввечері 29 січня зіткнувся пасажирський літак American Airlines і військовий гелікоптер Black Hawk. Наразі на місці катастрофи працюють всі необхідні оперативні служби.

Наразі відомо, що обидва повітряні судна могли впасти в річку Потомак, що розташована біля аеропорту імені Рональда Рейгана. Станом на 09:30 30 січня, на місці події витягли щонайменше 19 тіл людей, що могли перебувати на борту літака або гелікоптера.