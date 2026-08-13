Авиакатастрофа в Техасе: боевой вертолет Apache врезался в поле, экипаж погиб

В среду, 12 августа, недалеко от населенного пункта Саладо в Техасе разбился военный ударный вертолет Apache. По данным местных властей, после столкновения вертолет сразу загорелся, а на месте происшествия работали спасатели, военные и сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает CNN.

Что известно об авиакатастрофе?

Авария произошла в 13:35 по местному времени. Оба пилота, находившиеся на борту, погибли на месте, а командование уже выясняет, откуда именно вылетел вертолет и каким был его маршрут.

Потерпевший крушение вертолет базировался на большой военной базе Форт-Гуд, расположенной менее чем в двадцати милях от места падения. Apache – это специализированный ударный вертолет с двумя местами для экипажа: пилот обычно сидит в задней части кабины, а второй член экипажа, который также выполняет функции стрелка, располагается спереди.

По словам представителя офиса шерифа округа Белл Клиффа Коулмана, вертолет упал в поле и сразу загорелся. Он также отметил, что никто из гражданских лиц не пострадал, а жилые здания не были затронуты.

Несмотря на это, из-за риска распространения огня спасатели были вынуждены срочно эвакуировать жителей из прилегающих территорий. По данным системы мониторинга чрезвычайных ситуаций Лесной службы Техасского университета A&M, к 17:00 по местному времени пожар охватил около ста акров, а локализовать его удалось лишь на 45 процентов.

На месте происшествия работали местные спасатели, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Исполняющая обязанности командующего, бригадный генерал Итан Диван, заявила, что первоочередная задача – обеспечить безопасность объекта и поддержать первоначальные меры реагирования.

Мы выражаем соболезнования экипажу и их семьям и ожидаем дальнейшей информации,

– добавила Итан Диван.

Напомним, ранее сообщалось о ряде других серьезных инцидентов с участием американской военной авиации. В частности, 16 июня в Калифорнии во время испытательного полета стратегической авиации тяжелый бомбардировщик B-52 упал на землю почти сразу после взлета.

Также 18 мая на авиабазе Маунтин-Хом во время авиашоу столкнулись два истребителя. Тогда пилоты успели вовремя катапультироваться и остались живы.