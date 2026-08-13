Про це повідомляє CNN.

Що відомо про авіакатастрофу?

Аварія сталася о 13:35 за місцевим часом. Обидва пілоти, які були на борту, загинули на місці, а командування вже з'ясовує, звідки саме вилетів борт і яким був його маршрут.

Розбитий гелікоптер базувався на великій військовій базі Форт-Гуд, яка розташована менш ніж за двадцять миль від місця падіння. Apache – це спеціалізований ударний вертоліт із двома місцями для екіпажу: пілот зазвичай сидить у задній частині кабіни, а другий член екіпажу, який також виконує функції стрілка, розміщується спереду.

За словами представника офісу шерифа округу Белл Кліффа Коулмана, вертоліт упав у поле й одразу спалахнув. Він також зазначив, що ніхто з цивільних не постраждав, а житлові будівлі не були зачеплені.

Попри це, через ризик поширення вогню рятувальники були змушені терміново евакуювати мешканців із прилеглих територій. За даними системи моніторингу надзвичайних ситуацій Лісової служби Техаського університету A&M, до 17:00 за місцевим часом пожежа охопила близько ста акрів, а локалізувати її вдалося лише на 45 відсотків.

На місці катастрофи працювали місцеві рятувальники, військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів. Виконувачка обов'язків командувача, бригадний генерал Ітан Диван, заявила, що першочергове завдання – забезпечити безпеку об'єкта та підтримати початкові заходи реагування.

Ми висловлюємо співчуття екіпажу та їхнім сім'ям і очікуємо подальшої інформації,

– додав Ітан Диван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про низку інших серйозних інцидентів за участю американської військової авіації. Зокрема, 16 червня в Каліфорнії під час випробувального польоту стратегічної авіації важкий бомбардувальник B-52 впав на землю майже одразу після зльоту.

Також 18 травня на авіабазі Маунтін-Хоум під час авіашоу зіткнулися два винищувачі. Тоді пілоти встигли вчасно катапультуватися й залишилися живими.