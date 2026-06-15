Про це повідомили авіабаза, розташована у Каліфорнії, на сторінці у фейсбук та CNN.

Дивіться також Як падав російський бомбардувальник Ту-22М3: у мережі показали гарячі кадри

Які причини та наслідки падіння B-52?

Військові уточнили, що борт американських Військово-повітряних сил розбився близько 11:20 за місцевим часом. Сталось це після зльоту з авіабази, розташованій у пустелі Мохаве.

Аварії з повітряним бортом B-52 у США: дивіться відео

На місце події негайно прибули аварійно-рятувальні служби, і контролюють ситуацію,

– йдеться в повідомленні.

Журналісти звернулись до військових за інформацією про можливих постраждалих внаслідок авіатрощі, але наразі про них не повідомлялось.

Внаслідок падіння B-52 Stratofortress на місці події залишився чорний слід, а у небо здійнявся густий чорний дим.

Ще кадри з місця падіння бомбардувальника: дивіться відео

Зазначається, що B-52 Stratofortress перебуває на озброєнні США з 1955 року і є одним із найстаріших літаків їхніх ВПС. Бомбардувальник може перевозити понад 30 тонн боєприпасів. Зокрема, він може нести ядерну зброю.

Наразі Сполучені Штати використовують бомбардувальники в місіях під час конфлікту з Іраном. Загалом в арсеналі американців 76 літаків модифікації B-52H.

Цього ж дня у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Його держава-агресорка втратила в Іркутський області під час планового навчально-тренувального польоту. Російські військові запевняють, що екіпаж зміг катапультуватись.

До цього у Бразилії зіткнулись два гелікоптери. Внаслідок аварії загинули шестеро людей.