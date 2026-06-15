Об этом сообщили авиабаза, расположена в Калифорнии, в Facebook и CNN.

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Каковы причины и последствия падения B-52?

Военные уточнили, что самолет ВВС США разбился около 11:20 по местному времени. Это произошло после взлета с авиабазы, расположенной в пустыне Мохаве.

Авария самолета B-52 в США: смотрите видео

На место происшествия немедленно прибыли аварийно-спасательные службы, которые контролируют ситуацию,

– говорится в сообщении.

Журналисты обратились к военным за информацией о возможных пострадавших в результате авиакатастрофы, но пока о них не сообщалось.

В результате падения B-52 Stratofortress на месте происшествия остался черный след, а в небо поднялся густой черный дым.

Еще кадры с места падения бомбардировщика: смотрите видео

Отмечается, что B-52 Stratofortress находится на вооружении США с 1955 года и является одним из старейших самолетов их ВВС. Бомбардировщик может перевозить более 30 тонн боеприпасов. В частности, он может нести ядерное оружие.

В настоящее время Соединенные Штаты используют бомбардировщики в миссиях во время конфликта с Ираном. Всего в арсенале американцев 76 самолетов модификации B-52H.

В этот же день в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Его государство-агрессор потеряло в Иркутской области во время планового учебно-тренировочного полета. Российские военные уверяют, что экипаж смог катапультироваться.

До этого в Бразилии столкнулись два вертолета. В результате аварии погибли шесть человек.