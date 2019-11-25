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      Авиакомпания Lufthansa обозначила Донецк как русский город: фотофакт

      29 Читати новину українською
      Программу с ошибкой установили на самолеты Airbus A 350 / airportspotting.com

      Известная немецкая авиакомпания Lufthansa назвала оккупированный Донецк российским городом. Такие данные были указаны в программе по отслеживанию полетов перевозчика.

      Ошибку заметили пассажиры авиакомпании, сообщает Spiegel.

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      В бортовой информационной системе они увидели: украинский временно оккупированный Донецк обозначен как территория России. Свое возмущение немецкому авиаперевозчику выразило украинское МИД.


      Скриншот из видео

      Представитель украинского МИД Алексей Макеев пояснил, что в Ростовской области РФ на границе с Украиной есть городок с таким же названием.

      Однако отметил, что на карте, которую изобразили в программе отслеживания полетов, четко видно: назвали русским не пограничный населенный пункт РФ, а именно оккупированный страной-агрессором украинский областной центр.

      В Lufthansa оправдываются: мол, ошибка произошла из-за американского программного обеспечения, которое было установлено на самолетах. Авиаперевозчик попросил прощения за инцидент и обратился к американскому поставщику, чтобы как можно скорее исправить ошибку.

      Такие случаи, к сожалению, не единичны:
      • накануне британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крыма;
      • известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма;
      • британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров русским.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Донецка авиация
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