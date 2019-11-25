Авиакомпания Lufthansa обозначила Донецк как русский город: фотофакт

Известная немецкая авиакомпания Lufthansa назвала оккупированный Донецк российским городом. Такие данные были указаны в программе по отслеживанию полетов перевозчика.

Ошибку заметили пассажиры авиакомпании, сообщает Spiegel.

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В бортовой информационной системе они увидели: украинский временно оккупированный Донецк обозначен как территория России. Свое возмущение немецкому авиаперевозчику выразило украинское МИД.



Скриншот из видео

Представитель украинского МИД Алексей Макеев пояснил, что в Ростовской области РФ на границе с Украиной есть городок с таким же названием.



Однако отметил, что на карте, которую изобразили в программе отслеживания полетов, четко видно: назвали русским не пограничный населенный пункт РФ, а именно оккупированный страной-агрессором украинский областной центр.

There is a small city of Donetsk in Russia, right on the border with Ukraine, marked on the google map, but not the one pictured at the print screen of @lufthansa flight entertainment system. It’s important to correct it. #CorrectUa #DonetskIsUkraine pic.twitter.com/AWytVGDIQJ — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 18 листопада 2019 р.

В Lufthansa оправдываются: мол, ошибка произошла из-за американского программного обеспечения, которое было установлено на самолетах. Авиаперевозчик попросил прощения за инцидент и обратился к американскому поставщику, чтобы как можно скорее исправить ошибку.

Такие случаи, к сожалению, не единичны:

• накануне британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крыма;

• известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма;

• британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров русским.