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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Авіакомпанія Lufthansa позначила Донецьк як російське місто: фотофакт

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      Програму з помилкою встановили на літаки Airbus A 350 / airportspotting.com

      Відома німецька авіакомпанія Lufthansa назвала окупований Донецьк російським містом. Такі дані були вказані у програмі з відстеження польотів перевізника.

      Помилку помітили пасажири авіакомпанії, повідомляє Spiegel.

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      У бортовій інформаційній системі вони побачили: український тимчасово окупований Донецьк позначений як територія Росії. Своє обурення німецькому авіаперевізнику висловило українське МЗС.


      Скріншот з відео

      Представник українського МЗС Олексій Макєєв пояснив, що у Ростовській області РФ на кордоні з Україною є містечко із такою ж назвою.

      Проте наголосив, що на мапі, яку зобразили у програмі відстеження польотів, чітко видно: назвали російським не прикордонний населений пункт РФ, а саме окупований країною-агресором український обласний центр.

      У Lufthansa виправдовуються: мовляв, помилка сталася через американське програмне забезпечення, яке було встановлено на літаках. Авіаперевізник попросив вибачення за інцидент і звернувся до американського постачальника, щоб якомога швидше виправити помилку.

      Такі випадки, на жаль, є непоодинокими:
      • напередодні британський журнал The Economist опублікував ролик, в якому показав карту України без Криму;
      • відоме американське видання The New York Times в одному з матеріалів опублікувало карту України без Криму;
      • британська газета The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і назвала півострів російським

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Новини Донецька
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