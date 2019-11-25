Авіакомпанія Lufthansa позначила Донецьк як російське місто: фотофакт
Відома німецька авіакомпанія Lufthansa назвала окупований Донецьк російським містом. Такі дані були вказані у програмі з відстеження польотів перевізника.
Помилку помітили пасажири авіакомпанії, повідомляє Spiegel.
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У бортовій інформаційній системі вони побачили: український тимчасово окупований Донецьк позначений як територія Росії. Своє обурення німецькому авіаперевізнику висловило українське МЗС.
Скріншот з відео
Представник українського МЗС Олексій Макєєв пояснив, що у Ростовській області РФ на кордоні з Україною є містечко із такою ж назвою.
Проте наголосив, що на мапі, яку зобразили у програмі відстеження польотів, чітко видно: назвали російським не прикордонний населений пункт РФ, а саме окупований країною-агресором український обласний центр.
У Lufthansa виправдовуються: мовляв, помилка сталася через американське програмне забезпечення, яке було встановлено на літаках. Авіаперевізник попросив вибачення за інцидент і звернувся до американського постачальника, щоб якомога швидше виправити помилку.
Такі випадки, на жаль, є непоодинокими:
• напередодні британський журнал The Economist опублікував ролик, в якому показав карту України без Криму;
• відоме американське видання The New York Times в одному з матеріалів опублікувало карту України без Криму;
• британська газета The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і назвала півострів російським.