Авіакомпанія Lufthansa позначила Донецьк як російське місто: фотофакт

Відома німецька авіакомпанія Lufthansa назвала окупований Донецьк російським містом. Такі дані були вказані у програмі з відстеження польотів перевізника.

Помилку помітили пасажири авіакомпанії, повідомляє Spiegel.

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У бортовій інформаційній системі вони побачили: український тимчасово окупований Донецьк позначений як територія Росії. Своє обурення німецькому авіаперевізнику висловило українське МЗС.



Скріншот з відео

Представник українського МЗС Олексій Макєєв пояснив, що у Ростовській області РФ на кордоні з Україною є містечко із такою ж назвою.

Проте наголосив, що на мапі, яку зобразили у програмі відстеження польотів, чітко видно: назвали російським не прикордонний населений пункт РФ, а саме окупований країною-агресором український обласний центр.

There is a small city of Donetsk in Russia, right on the border with Ukraine, marked on the google map, but not the one pictured at the print screen of @lufthansa flight entertainment system. It’s important to correct it. #CorrectUa #DonetskIsUkraine pic.twitter.com/AWytVGDIQJ — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 18 листопада 2019 р.

У Lufthansa виправдовуються: мовляв, помилка сталася через американське програмне забезпечення, яке було встановлено на літаках. Авіаперевізник попросив вибачення за інцидент і звернувся до американського постачальника, щоб якомога швидше виправити помилку.

Такі випадки, на жаль, є непоодинокими:

• напередодні британський журнал The Economist опублікував ролик, в якому показав карту України без Криму;

• відоме американське видання The New York Times в одному з матеріалів опублікувало карту України без Криму;

• британська газета The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і назвала півострів російським.