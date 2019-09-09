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      Новым президентом МАУ станет Дыхне: что о нем известно

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      Вероятный новый президент МАУ Евгений Дыхне
      Вероятный новый президент МАУ Евгений Дыхне / facebook.com

      СМИ сообщают, что новым президентом авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" станет экс-первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

      Президент МАУ Юрий Мирошников, который руководил компанией 15 лет, покидает пост. Его контракт заканчивается 12 сентября 2019 года.

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      Имя нового президента сообщает Liga.net со ссылкой на 2 собеседников, близких к руководству МАУ. Контракт с Дыхне, который станет новым президентом, уже подписан. Он вступит в силу 18 сентября.

      Собеседник отметил, что новость о кадровых перестановках в МАУ объявят во время пресс-конференции совладельца компании Арона Майберга, которая состоится 9 сентября в 15:00.

      По словам собеседников издания, смена менеджмента связана с турбулентностью, которую переживает в последние два года МАУ, а также негативными финансовыми результатами.

      Евгений Дыхне входит в компанию как кризисный менеджер, который должен стабилизировать ситуацию,
      – отметил собеседник.

      Отметим, что МАУ переживает тяжелые времена. В 2018 году убытки авиакомпании перевалили за 100 миллионов долларов при выручке примерно в 1 миллиард долларов. МАУ терпит убытки второй год подряд.

      Несмотря на 15% рост пассажиропотока, МАУ сложно конкурировать с лоукостами. В конце 2018 года перевозчику не хватало денег на выплату зарплат сотрудникам, начались сокращения персонала. В результате компания просила помощи у государства. Юрий Мирошников подтверждал, что у компании есть трудности, но отмечал, что ситуация стабильная и контролируемая.

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      Кто такой Евгений Дыхне?

      Евгений Дыхне исполнял обязанности генерального директора Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" в 2014-2017 годах.

      Министерство инфраструктуры Украины отмечало, что под руководством Дыхне госпредприятие завершило 2015 год с рекордной прибылью, повысило в два раза сумму отчислений в бюджет, вовремя выполнило все кредитные обязательства, привело отчетность к реальному положению дел, а также обеспечило понимание между аэропортом и базовой авиакомпанией.

      Эти факты стали важными достижениями авиационной отрасли Украины в 2015 году. По итогам работы аэропорта "Борисполь" в 2016 году, под руководством Евгения Дыхне главный аэропорт страны завершил с новыми рекордными показателями роста пассажиропотока, прибыльности и отчислений в госбюджет.

      Евгений Дыхне также занял 2-е место рейтинга "ТОП-100. Лучшие менеджеры Украины" по итогам 2016 года. Дыхне – общественный деятель, председатель Авиационного комитета при Торгово-промышленной палате Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Транспорт МАУ
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