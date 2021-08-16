В Управлении гражданской авиации Афганистана заявили, что советуют самолетам обходить территорию страны, ведь ее захватили боевики.
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Авиакомпании меняют маршруты, чтобы не летать над Афганистаном
Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) 16 августа на своем сайте заявило, что воздушное пространство Кабула передали талибам. Именно поэтому они посоветовали транзитным самолетам изменить маршруты и избегать территории Афганистана.
Также о перенаправлении маршрутов сообщили крупные авиакомпании:
- United Airlines;
- British Airways;
- а также Virgin Atlantic.
Они заявили об изменениях в пути полетов как только террористы захватили власть в стране, а иностранные государства начали эвакуацию граждан.
На сайте FlightRadar24, который отслеживает полеты, говорится:
- рейс авиакомпании Air India, который летел из Чикаго в Дели, изменил курс и вышел из воздушного пространства Афганистана вскоре после входа;
- рейс Terra Avia из Баку в Дели также изменил курс.
Кстати, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в конце июля 2021 года ввело новые ограничения на полеты в Афганистан. В частности запретили летать на высоте менее чем 26 тысяч футов (около 8 километров – 24 канал). Ограничения ввели из-за риска "экстремистской или военной деятельности".
Не летать выше 25 тысяч футов посоветовали своим странам Британия, Канада, Франция и Германия.
Ситуация в аэропорту Афганистана: коротко
- 15 августа талибы заявили, что контролируют всю территорию страны. В частности они захватили все пограничные пункты. Поэтому выехать из страны можно только с помощью авиации.
- Боевики сами приказали иностранцам покинуть страну. Однако там отменили все регулярные авиарейсы.
- Летают только военно-транспортные и пассажирские самолеты, на которых эвакуируют иностранцев. В эти самолеты пытаются втиснуться местные, и всем не хватает мест. В аэропорту хаос и паника. Из-за этого военные США стреляли в воздух.
- Местные жители отчаянно пытаются покинуть страну. Они цепляются к шасси, привязывают себя к самолетам, бегут за ними. Предварительно известно о 5 жертвах, которые предположительно погибли в толпе. Впоследствии еще 2 мужчин упали с шасси самолета и разбились.