В Управлении гражданской авиации Афганистана заявили, что советуют самолетам обходить территорию страны, ведь ее захватили боевики.

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Авиакомпании меняют маршруты, чтобы не летать над Афганистаном

Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) 16 августа на своем сайте заявило, что воздушное пространство Кабула передали талибам. Именно поэтому они посоветовали транзитным самолетам изменить маршруты и избегать территории Афганистана.

Также о перенаправлении маршрутов сообщили крупные авиакомпании:

United Airlines;

British Airways;

а также Virgin Atlantic.

Они заявили об изменениях в пути полетов как только террористы захватили власть в стране, а иностранные государства начали эвакуацию граждан.

На сайте FlightRadar24, который отслеживает полеты, говорится:

рейс авиакомпании Air India, который летел из Чикаго в Дели, изменил курс и вышел из воздушного пространства Афганистана вскоре после входа;

рейс Terra Avia из Баку в Дели также изменил курс.

Обратите внимание! В качестве предостережения издание приводит примеры, когда пророссийские боевики в 2014 году над Донбассом сбили малазийский самолет Malaysia Airlines. Также вспомнили трагедию, когда 8 января 2020 года самолет украинской авиакомпании МАУ сбили в Иране.

Кстати, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в конце июля 2021 года ввело новые ограничения на полеты в Афганистан. В частности запретили летать на высоте менее чем 26 тысяч футов (около 8 километров – 24 канал). Ограничения ввели из-за риска "экстремистской или военной деятельности".

Не летать выше 25 тысяч футов посоветовали своим странам Британия, Канада, Франция и Германия.

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