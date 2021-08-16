В Управлінні цивільної авіації Афганістану заявили, що радять літакам оминати територію країни, адже її захопили бойовики.
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Авіакомпанії змінюють маршрути, щоб не літати над Афганістаном
Управління цивільної авіації Афганістану (ACAA) 16 серпня на своєму сайті заявило, що повітряний простір Кабула передали талібам. Саме тому вони порадили транзитним літакам змінити маршрути та уникати території Афганістану.
Також про перенаправлення маршрутів повідомили великі авіакомпанії:
- United Airlines;
- British Airways;
- а також Virgin Atlantic.
Вони заявили про змінили шлях польотів як тільки терористи захопили владу в країні, а іноземні держави почали евакуацію громадян.
На сайті FlightRadar24, який відстежує польоти, мовиться:
- рейс авіакомпанії Air India, який летів з Чикаго до Делі, змінив курс та вийшов з повітряного простору Афганістану незабаром після входу;
- рейс Terra Avia з Баку до Делі також змінив курс.
До речі, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наприкінці липня 2021 року ввело нові обмеження на польоти в Афганістан. Зокрема заборонили літати на висоті менш ніж 26 тисяч футів (орієнтовно 8 кілометрів – 24 канал). Обмеження запровадили через ризик "екстремістської або військової діяльності".
Не літати вище 25 тисяч футів порадили своїм країнам Британія, Канада, Франція та Німеччина.
Ситуація в аеропорту Афганістану: коротко
- 15 серпня таліби заявили, що контролюють всю територію країни. Зокрема вони захопили всі прикордонні пункти. Тому виїхати з країни можна тільки з допомогою авіації.
- Бойовики самі наказали іноземцям покинути країну. Однак там скасували усі регулярні авіарейси.
- Літають тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, на яких евакуюють іноземців. У ці літаки намагаються втиснутись місцеві, та всім не вистачає місць. В аеропорту хаос та паніка. Через це військові США стріляли у повітря.
- Місцеві мешканці відчайдушно намагаються покинути країну. Вони чіпляються до шасі, прив'язують себе до літаків, біжать за ними. Попередньо відомо про 5 жертв, які ймовірно загинули в натовпі. Згодом ще 2 чоловіків впали з шасі літака та розбились.