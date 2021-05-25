Авиасообщение с Беларусью возобновят, когда режим Лукашенко вернется к нормальности, – МИД

Украина с 26 мая прекратит авиасообщение с Беларусью. Однако готова снова его восстановить при условии, что режим Александра Лукашенко отменит решения, которые привели к таким мерам.
О перспективе возобновления авиасообщения Украины и Беларуси в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
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Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью
Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут восстановлены,
– отметил Енин.
Напомним, Украина осудила задержание журналиста Романа Протасевича и приняла решение с полуночи 26 мая прекратить авиасообщение с Беларусью. Госпогранслужбе поручили прекратить оформление пассажиров в таможенных пунктах аэропортов, следующих из Беларуси или в Беларусь.
Задержание Протасевича: что известно
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Из-за этого его посадили в аэропорту Минска. Там силовики обыскали пассажиров и задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, в то же время ни одной взрывчатки не нашли.
- Мать активиста сообщала, что он якобы в больнице в тяжелом состоянии. Однако белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Однако на лице активиста виднелись следы от побоев.
- Впоследствии обнародовали видеообращение Софии Сапеги, которая "призналась", что является редактор телеграмм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию правоохранителей.
- После задержания журналиста и его девушки мировое сообщество призвало отпустить их и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретили авиасообщение с Минском.