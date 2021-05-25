Авиасообщение с Беларусью возобновят, когда режим Лукашенко вернется к нормальности, – МИД

Украина с 26 мая прекратит авиасообщение с Беларусью. Однако готова снова его восстановить при условии, что режим Александра Лукашенко отменит решения, которые привели к таким мерам.

О перспективе возобновления авиасообщения Украины и Беларуси в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью

Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут восстановлены,

– отметил Енин.

Напомним, Украина осудила задержание журналиста Романа Протасевича и приняла решение с полуночи 26 мая прекратить авиасообщение с Беларусью. Госпогранслужбе поручили прекратить оформление пассажиров в таможенных пунктах аэропортов, следующих из Беларуси или в Беларусь.

Задержание Протасевича: что известно