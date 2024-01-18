Годовщина авиакатастрофы с руководством МВД: ГБР рассказало, почему обвинительный акт не в суде

В Броварах 18 января 2023 года произошла трагедия – разбился вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра. По этому делу ГБР сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС.

По данным ГБР, они привлекли к перевозке делегации МВД вертолет, который обычно находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Год спустя советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона, на каком этапе дело, пишет 24 Канал.

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Что известно о расследовании гибели руководства МВД

Татьяна Сапьян рассказала, что досудебное расследование дела завершено. ГБР объявило 5 работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о подозрениях в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности.

Советник по коммуникациям ГБР выразил надежду, что после этого дело скоро будет в суде. Уже суд определит, какое наказание подозреваемым предстоит понести.

Что зависело от правоохранительного органа, по этому делу провели десятки экспертиз, допросили всех свидетелей, провели следственные эксперименты, поминутно возобновили день аварии. К работе также приобщались иностранные эксперты и представители французской компании-производителя вертолета,

– рассказала советница ГБР.

Татьяна Сапьян уточнила, что досудебное расследование завершилось в конце ноября 2023 года, и материалы дела открыли для ознакомления сторонам защиты и потерпевшим вместе с адвокатами.

Есть ли обвинительный акт в суде

Вы меня спросите, есть ли обвинительный акт в суде. Я вам скажу, что нет. Пока все происходит в рамках закона. Потому что самое досудебное расследование содержит 163 тома. Каждый том, если я не ошибаюсь, то это где-то 250 страниц,

– рассказала советница ГБР.

По ее словам, чтобы ознакомиться со всеми материалами, нужно время, но в 2024 году акт попадет в суд.

"Я думаю, что где-то весной (2024 – 24 Канал) мы с вами об этом поговорим еще", – объяснила Сапьян.

Авиакатастрофа с руководством МВД

18 января 2023 года в Броварах упал вертолет МВД, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел. В результате трагедии погибли 14 человек, из них 10 – были на борту вертолета.

К сожалению, в результате трагедии погибли:

Денис Монастырский – глава МВД;

Евгений Енин – первый заместитель министра;

Юрий Лубкович – государственный секретарь МВД;

Татьяна Шутяк – заместитель руководителя Патронатной службы МВД;

Михаил Павлушко – начальник управления по обеспечению защиты Департамента внутренней безопасности НПУ, подполковник полиции;

Андрей Маринченко – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ (охранник министра);

Николай Анацкий – ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД;

Александр Василенко – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;

Константин Коваленко – пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;

Иван Касьянов – бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете, прапорщик службы гражданской защиты.

Кроме того, во время трагедии погибли три женщины и девочка 2017 года рождения, которые пришли утром в детский сад. Ведь именно там упал вертолет ГСЧС.

Расследование авиакатастрофы проводило Государственное бюро расследований, которое объявило о подозрение пяти должностным лицам ГСЧС из-за нарушения правил безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД и сопровождающие лица:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие сообщило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.