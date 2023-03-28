Установлено имя полковника России, отдавшего приказ ударить по драмтеатру в Мариуполе

Более года назад россияне нанесли авиаудар по Драматическому театру в Мариуполе. Там на тот момент находились сотни людей, пытавшихся спастись от атак врага.

Наконец-то стало известно имя полковника России, который отдавал приказ бомбить Драмтеатр. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, этот преступник также делегировал атаковать роддом и детскую больницу.

Читайте также Отвечает за работу фильтрационных лагерей в Мариуполе: детали о подрыве автомобиля Москва

Убийца – уроженец Житомирщины

Убийца мариупольцев номер один установлен. Тот, кто отдавал приказы и контролировал бомбардировки Драмтеатра, роддома и детской больницы,

– подчеркнул Андрющенко.

Как отметил Андрющенко, с первых недель полномасштабного вторжения удалось выяснить, откуда взлетали самолеты, которыми бомбили Мариуполь. По его словам, говорится об аэродроме Приморско-Ахтарска.

InformNapalm накануне опубликовал всю имеющуюся информацию о командире воинской части этих лётчиков. Того, кто отдавал приказы бомбить город и его мирных жителей с самолетов.

Им оказался Атрощенко Сергей Валерьевич. Родился он 5 мая 1981 года в городе Овруч Житомирской области. Перебрался он в российский Липецк, а после этого прописался в городе Воронеж, по адресу Ленинский проспект, дом 96а, квартира 89.



Сергей Атрощенко отдавал приказы бомбить Драмтеатр / Фото InformNapalm

Андрющенко подчеркнул, что всей командой приложат усилия, чтобы Атрощенко поплатился за военные преступления. И сделал это быстрее, чем мы деоккупируем Мариуполь. Причем расплата ожидает как его, так и самих летчиков, которые нажали на кнопку "Пуск".

Виновность России в бомбардировке Драмтеатра доказали

Накануне комиссия ООН опубликовала отчет. В нем подтверждают тот факт, что Россия виновата в бомбардировке Драмтеатра в Мариуполе и вокзала в Краматорске. Напомним, что страна-агрессор пыталась в этих преступлениях обвинить Украину.

В отчете говорится, что российские вооруженные силы не приняли возможные меры предосторожности для проверки присутствия гражданских лиц. Напоминаем, что перед входом в театр огромными буквами было написано "ДЕТИ". И эту надпись можно было увидеть из космоса.

Сотни гражданских лиц находились в местах, пострадавших от обстрелов Краматорского железнодорожного вокзала и драматического театра в Мариуполе,

– уточняют в комиссии.

Напомним, что авиаудар по Драмтеатру Россия нанесла 16 марта, а по вокзалу в Краматорске – 8 апреля 2022 года.