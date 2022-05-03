Авиаудар по акватории Очакова, Харьков в очередной раз обстреляли: какова ситуация в регионах

Российские оккупанты не отказались от своих циничных целей в войне против Украины и продолжают обстреливать наши мирные города. Россияне нанесли удары по акватории Очакова и снова обстреляли Харьков.

Ночные обстрелы в Харькове

В Офисе президента рассказали, как прошла ночь на 3 мая во всех регионах Украины, сообщает 24 канал. Неспокойно была на Востоке и Юге.

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Сообщается, что ночью российские войска снова обстреляли Харьков. По предварительной информации, никто не пострадал.

На одном из предприятий в Харьковском районе россияне нанесли удар утром, из-за чего возник пожар. Там работают спасатели. Сейчас данные о раненых уточняются.

Также в течение суток войска агрессора обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, что в Харьковской области. В ОП заявили, что жертв нет.

Мощный обстрел Рубежного

Интенсивные обстрелы не прекращаются в Луганской области. Как известно, российское командование поставило задачу своим военным выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В Офисе Президента сообщили, что враг сосредоточил основные усилия на установлении контроля над Рубежным и Попасной.

Вечером 2-го мая армия агрессора нанесла мощный обстрел по Рубежному. Утром 3-го мая под огнем российских убийц оказался Новодружеск. Детали относительно пострадавших и последствий обстрелов выясняют.

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В Донецкой области погибли три человека

Российские оккупанты в 5 утра нанесли артиллерийский обстрел по Угледару, что в Донецкой области. К сожалению, трое гражданских погибли.

Под постоянным обстрелом врага Лиман и Авдеевка. Что касается Мариуполя, то там продолжается эвакуация.

Какова ситуация на Юге

В Офисе Президента сообщили, что ситуация в Херсонской области остается сложной. В оккупированных россиянами селах ситуация в дальнейшем критическая.

На территории Херсонской области оккупанты продолжают боевые действия, в результате чего слышны взрывы и обстрелы. Также вражеские военные занимаются мародерством.

Вечером 2-го мая оккупанты нанесли удары по Николаевской области. Враг ударил по акватории Очакова и Николаеву. К счастью, никто не пострадал.

В Одессе ночь прошла спокойно. Однако вечером, как напомнили в Офисе Президента, россияне нанесли ракетный удар. В результате повреждены религиозное сооружение, объект городской инфраструктуры и жилое здание. К сожалению, погиб 14-летний парень.

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Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: в Волынской, Закарпской, Ровненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

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