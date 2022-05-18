Авиаудар по Десне: количество погибших и травмированных выросло

Утром 17 мая российские военные нанесли ракетный удар по городу Десна Черниговской области. Число погибших возросло до 11 человек, еще 14 человек получили ранения.

Такую информацию СМИ сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС на Черниговщине. Эти данные – по состоянию на вечер 17 мая.

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Число погибших возросло до 11 человек

Ранее отмечали, что в результате мощных ракетных обстрелов погибли 8 человек и еще 11 получили травмы.

Обстрел произошел около пяти часов утра. По городу запустили 4 ракеты, две из которых – попали в здание. На место сразу прибыли спасатели и стражи порядка, которые начали разбирать завалы.



Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подчеркнул: несмотря на то, что оккупанты ушли из региона, война никуда не делась. Следовательно, следует не игнорировать сообщения о воздушной опасности и отправляться в укрытие.

В Черниговской области россияне обстреляли 3500 зданий

Ранее в британской разведке сообщили, что в Черниговской области россияне обстреляли более 3500 зданий, большинство из них – жилые. Такой крупный масштаб разрушений, говорят в Минобороны Британии, свидетельствует о том, что оккупанты активно применяют артиллерию против гражданского населения.

Армия захватчиков действует так, не может точно выявить военные цели и не хочет рисковать своей авиацией.

Вражеские войска в последнее время активно обстреливают Черниговскую область. Особенно достается пограничью.

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Ракетные обстрелы Украины: коротко

Утром 18 мая враг ударил ракетами по Днепру. Одна ракета попала в транспортный объект. Еще один – сбил ПВО, однако обломки попали на жилые дома, пострадали 3 человека.

В ночь на 17 мая россияне обстреляли Львовщину. Три ракеты сбили ПВО, однако одна попала в объект железной дороги в Яворовском районе.

Взрывной волной были повреждены частные дома, амбулатория и школа.

Еще одну ракету сбили над Николаевщиной, она была направлена тоже на Запад Украины.

16 мая враги атаковали и Одесскую область, хорошо сработало подразделение Воздушных сил ВСУ и одну ракету сбили. Однако другая попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе, 4 человека пострадали.

Смотрите в видео: утреннее возведение Генштаба