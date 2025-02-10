Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-офицера временной военной комендатуры на российской территории Алексея Дмитрашковского для УП, а также собеседника издания в одной из больниц Сум.

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Что произошло в Казачьей Локне на Курщине

Алексей Дмитрашковский рассказал, что в результате авиационного удара противника около 20:30 9 февраля по Казачьей Локне ранения различной степени тяжести получили 3 женщины и один ребенок.

Пострадавших силами военной комендатуры сначала эвакуировали в стабпункт, потом – в город Сумы. Состояние женщин удовлетворительное. Состояние ребенка, по состоянию на 00:30 10 февраля – критическое,

– сказал пресс-офицер.

В то же время собеседник УП в больнице отметил, что ребенок получил "травматическую ампутацию правой руки, дефект мягких тканей передней голени и проникшее осколочное ранение в голову".

Мальчика забрали и оперировали до 4 утра 10 февраля. Его состояние крайне тяжелое.

К слову, российская армия 1 февраля нанесла авиационный удар по интернату в Судже, что в Курской области. Тогда под завалами оказались 95 человек, среди которых большинство было людьми пожилого возраста и лежачими.