россияне обстреляли промышленную зону Краматорска: жителям советуют не покидать укрытий

оккупанты нанесли по промышленной зоне Краматорска ракетные удары. Городской голова призывает людей не выходить из укрытий.

О пострадавших и жертвах в результате авиаудара не сообщают. Известно, что в некоторых районах города пропало электричество.

Обратите внимание ВСУ отразили штурм на 2 направлениях, но россияне наступают на Каменку, где имеют частичный успех

Авиаудары по промышленной зоне

Тревожное утро. Авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска. Есть отсутствие электроснабжения в некоторых частях города. Опасность не миновала, находитесь в укрытии!

– говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

На Славянском направлении враг обстрелял район вблизи Барвенкового, Дибровного, Курульки, Подоловки, Чепеля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался штурмовать Курульки, но ВСУ отбили его.

На Краматорском направлении атаковал районы Григоровки, Северска, Краматорска, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного, Маяков. россияне наступают в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг стрелял из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и возле Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурм в направлении Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы около 16 населённых пунктов. Враг нанес авиационные удары недалеко от Авдеевки и Каменки. Совершал наступление на Каменку, имеет частичный успех.

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