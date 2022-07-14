Про постраждалих та жертв унаслідок авіаудару не повідомляють. Відомо, що в деяких районах міста зникло електрика.

Зверніть увагу ЗСУ відбили штурм на 2 напрямках, але росіяни наступають на Кам'янку, де мають частковий успіх

Авіаудари по промисловій зоні

Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Є відсутність електропостачання у деяких частинах міста. Небезпека не минула, знаходьтесь в укритті!

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв район поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепеля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався штурмувати Курульки, але ЗСУ відбили його.

На Краматорському напрямку атакував райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам'янського, Закітного, Серебрянки та Спірного, Маяків. росіяни наступають у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог стріляв із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір'я, Вершина та біля Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурм у напрямку Кодеми та Вершини.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано поблизу 16 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам'янки. Здійснював наступ на Кам'янку, має частковий успіх.

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