В полиции Сумщины показали кадры последствий очередного преступления россиян против человечности.

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Уничтожили центр поселка

Ночью и утром враг непрерывно обстреливал населенные пункты в Сумской области. Атаке подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская общины.

В частности, в Великой Писаревке прозвучало 42 взрыва. Враг бил по селу ФАБами и КАБами, а также артиллерийскими снарядами.

Председатель Великописаревской громады Людмила Бирюкова призвала односельчан к немедленной эвакуации.

Руины Великой Писаревки после российского авиаудара: видео полиция

Оккупанты бьют по Сумщине артиллерией и бомбами / Фото Нацполиция

На Черниговщине из-за обстрела вспыхнул жилой дом

От российской атаки ночью пострадала и другая пограничная область – Черниговская. Здесь враг ударил дважды ракетой Х-59. В результате российского обстрела загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и гараж с автомобилем, принадлежащих местным жителям.

Известно, что на момент удара люди находились дома. Однако они успели вовремя выбежать из дома, который пылал. Супруги и их 6-летняя дочь чудом остались живы и не пострадали.

Напомним, что ночью оккупанты осуществили традиционный запуск "Шахедов". Они направили дроны на южные регионы. Под огнем находилась преимущественно Одесская область. Здесь силы ПВО сбили 13 беспилотников, еще один был ликвидирован над Николаевской областью. В общем враг выпустил 16 дронов.

В Одесском районе не обошлось без попаданий. Там противник попал в два законсервированных агропредприятия. Вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели. Люди не пострадали.

Кроме того, утром оккупанты ударили по Харьковской области. Враг нанес удар по зданию, где расположен временный пункт расположения скорой медицинской помощи.

На месте попадания загорелся пожар. Разрушениям подвергся одноэтажный дом с прилегающими зданиями и два автомобиля.

Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. Их госпитализировали в больницу Харькова.

Утром также для северо-восточных областей сообщали об угрозе баллистики. В Ахтырке Сумской области прозвучало по меньшей мере три взрыва.