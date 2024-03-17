У поліції Сумщини показали кадри наслідків чергового злочину росіян проти людяності.

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Знищили центр селища

Вночі і вранці ворог безупинно обстрілював населені пункти у Сумській області. Атаки зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська громади.

Зокрема, у Великій Писарівці пролунало 42 вибухи. Ворог бив по селу ФАБами та КАБами, а також артилерійськими снарядами.

Голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова закликала односельчан до негайної евакуації.

Руїни Великої Писарівки після російського авіаудару: відео поліція

Окупанти гатять по Сумщині артилерією та бомбами / Фото Нацполіція

На Чернігівщині через обстріл спалахнув житловий будинок

Від російської атаки вночі постраждала й інша прикордонна область – Чернігівська. Тут ворог вдарив двічі ракетою Х-59. Внаслідок російського обстрілу загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим мешканцям.

Відомо, що на момент удару люди перебували вдома. Однак вони встигли вчасно вибігти з оселі, яка палала. Подружжя та їхня 6-річна донька дивом залишилися живими і не постраждали.

Нагадаємо, що вночі окупанти здійснили традиційний запуск "Шахедів". Вони спрямували дрони на південні регіони. Під вогнем перебувала переважно Одещина. Тут сили ППО збили 13 безпілотників, ще один був ліквідований над Миколаївською областю. Загалом ворог випустив 16 дронів.

В Одеському районі не минулося без влучань. Там противник поцілив у два законсервовані агропідприємства. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди не постраждали.

Крім того, вранці окупанти вдарили по Харківщині. Ворог завдав удару по будівлі, де розташований тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги.

На місці влучання зайнялася пожежа. Руйнувань зазнав одноповерховий будинок з прилеглими будівлями та два автомобілі.

Поранень зазнали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова.

Вранці також для північно-східних областей повідомляли про загрозу балістики. В Охтирці на Сумщині пролунало щонайменше три вибухи.