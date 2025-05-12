Вблизи Изюма из-за российской взрывчатки погиб волонтер из Австралии
- Австралийский волонтер погиб в Харьковской области, подорвавшись на российском взрывном устройстве.
- Премьер-министр Австралии подтвердил, что погибший не участвовал в конфликте, а работал в гуманитарной организации.
- Министерство иностранных дел Австралии оказывает поддержку семье погибшего.
В Харьковской области на российском взрывном устройстве подорвался австралиец. Он был волонтером и не участвовал в боевых действиях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Что известно о гибели австралийца в Украине
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что в Украине погиб австралиец.
Из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, сейчас существует ограничение относительно того, что мы можем говорить публично,
– сказал он журналистам.
Однако глава правительства подтвердил, что погибший не был участником конфликта. Австралиец работал волонтером в гуманитарной организации. Албанезе добавил, что Министерство иностранных дел оказывает поддержку семье мужчины.
Как сообщила Австралийская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на неназванный военный источник в Украине, австралиец и его британский коллега погибли на прошлой неделе вблизи Изюма, что на Харьковщине. В результате взрыва усовершенствованного взрывного устройства в здании они получили травмы, что и стали причиной смерти.
Добавим, в апреле этого года на войне погиб 20-летний сын политика из Финляндии Лео Аланд. Мужчина вступил в украинскую армию как доброволец. Парень погиб от российского беспилотника.