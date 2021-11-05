В Австралии нашли 4-летнюю девочку, которая пропала почти 3 недели назад
Источник:WA Police
Правоохранители Западной Австралии обнаружили живую 4-летнюю Клео Смит, которую искали на протяжении 18 дней. Девочку нашли в закрытом доме 36-летнего австралийца.
Известно, что малышка вместе с семьей отдыхали в кемпинге возле города Карнарвон. Девочка исчезла ночью 16 октября.
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Родители забили тревогу утром. Они убеждали полицию, что ребенок не мог выйти из палатки сам, поскольку защелка была слишком высока для ее роста. Следователи не отвергали версию с похищением.
Девочку искали 18 дней
Из столицы австралийского штата Перт направили 100 офицеров, приобщившихся к наземным, морским и воздушным поискам. Для прочеса малозаселенных территорий использовали самолеты-разведчики.
После разглашения ситуации местные власти также предложили неравнодушным приобщиться к поискам. Вознаграждение за информацию о Клео составило 1 миллион австралийских долларов, или 750 тысяч долларов США.
За информацию о девочке предложили вознаграждение на миллион австралийских долларов / Фото WA Police
Зацепка в потоке обращений возникла 2 ноября вечером. Женщина из Карнарвона сообщила, что ее сосед начал покупать подгузники, но непонятно для кого.
Уже 3 ноября утром оперативники прибыли в дом 36-летнего мужчины. В одной из комнат нашли маленькую Клео.
Девочку передали родителям. А подозреваемый был задержан и доставлен в участок для выяснения обстоятельств.
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