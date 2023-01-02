В Австралии на пляже столкнулись два вертолета: 4 погибших и много раненых - фото и видео

В австралийском штате Квинсленд на пляже столкнулись два вертолета. В результате аварии погибли четыре человека. Еще более 10 получили ранения.

Авиакатастрофа произошла вблизи тематического парка Sea World в Голд-Кост 2 января около 14:00 по местному времени. На момент столкновения вертолетов в парке как раз находились люди.

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Что известно о столкновении вертолетов

Исполняющий обязанности инспектора полиции рассказал, что по предварительной информации, один из вертолетов взлетал, а другой приземлялся. Один из свидетелей отметил, что вертолеты подошли слишком близко друг к другу.

В результате столкновения вертолет перевернулся и упал на песчаную косу у уреза воды. Другой – смог приземлиться.

В Австралии столкнулись два вертолета: смотрите видео

Погибли не менее 4 человек

Уже известно о четырех погибших. В частности, пилоте и трех пассажиров разбившегося вертолета. На месте аварии работают медики и правоохранители.

В общей сложности пострадали более 10 человек. Трое из них – молодые мужчины и женщина находятся в критическом состоянии в больнице. Также в скорой рассказали, что еще шесть получили ранения обломками от лобового стекла.

Австралия шокирована новостью об ужасном и трагическом инциденте с вертолетом сегодня на Голд-Косте,

– написал Албанезе в твиттере.

На пляже в Австралии столкнулись вертолеты / Фото со СМИ

Продолжается расследование

Полиция перекрыла ведущий к месту аварии проспект SeaWorld Drive и попросила людей держаться как можно далее от него. Эксперты по авиакатастрофах уже начали расследование.

В СМИ отметили, что Голд-Кост, где все произошло, является одним из самых популярных туристических направлений страны. Больше туристов приезжают туда на отдых именно в январе.