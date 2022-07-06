Австралия объявила об отмене пошлин на импорт из Украины

Мировые страны продолжают принимать меры по поддержанию экономики нашего государства. В частности, Австралия отменила ввозные пошлины для украинских товаров.

До этого ввозные пошлины для Украины отменили Евросоюз и Великобритания. Об этом рассказал министр торговли и туризма Австралии, сенатор Дональд Фаррелл.

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Австралия отменяет ввозные пошлины для Украины

Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт украинских товаров с 4 июля. Это решение является частью пакета поддержки нашего государства, озвученного премьер-министром Энтони Албанизом по итогам его визита в Киев.

Отмена тарифов на импорт в Австралию из Украины является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений,

– заметил Фаррелл.

По его словам, такие мероприятия Австралии и других международных партнеров, поддерживающих экономику Украины, жизненно важны для восстановления нашей страны в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 миллионов долларов. Отмена ввозной пошлины приведет к снижению тарифов с 5 процентов до нуля в течение 12 месяцев на ряд товаров, производимых в Украине. Однако остаются в силе акцизные сборы, в частности, применяемые к топливу, алкоголю и табачным изделиям.

Фаррелл подчеркнул, что Австралия осуждает "одностороннюю, незаконную и аморальную агрессию России против народа Украины". Отмена ввозных пошлин демонстрирует преданность страны поддержке нашей экономики, ведь в результате войны Украина имеет дело с длительными и разрушительными последствиями российского вторжения.

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