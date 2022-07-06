До цього ввізні мита для України скасували Євросоюз та Велика Британія. Про це розповів міністр торгівлі та туризму Австралії, сенатор Дональд Фаррелл.

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Австралія скасовує ввізні мита для України

Уряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт українських товарів із 4 липня. Це рішення є частиною пакета підтримки нашої держави, який озвучив прем'єр-міністр Ентоні Албаніз за підсумками свого візиту до Києва.

Скасування тарифів на імпорт до Австралії з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин,

– зауважив Фаррелл.

За його словами, такі заходи Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України, є життєво важливими для відбудови нашої країни в короткостроковій та довгостроковій перспективах.

У 2021 році український імпорт до Австралії становив приблизно 122 мільйони доларів. Скасування ввізного мита призведе до зниження тарифів з 5 відсотків до нуля протягом 12 місяців на низку товарів, які виготовляють в Україні. Однак залишаються чинними акцизні збори, зокрема ті, що застосовують до палива, алкоголю та тютюнових виробів.

Фаррелл наголосив, що Австралія засуджує "односторонню, незаконну та аморальну агресію Росії проти народу України". Скасування ввізного мита демонструє відданість країни у підтримці нашої економіки, адже внаслідок війни Україна має справу з тривалими та руйнівними наслідками російського вторгнення.

Цікаво! Першою ввізні мита на українські товари скасувала Велика Британія. Після цього те ж саме зробив ЄС. Обидві угоди уклали на рік.

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