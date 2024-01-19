Австралия утилизирует вертолеты: объяснили, почему Taipan не передадут Украине

Австралия утилизирует 45 вертолетов MRH-90 Taipan. Сделают это, несмотря на то, что в декабре 2023 года Украина запросила их получение.

Министр оборонной промышленности объяснил, почему Taipan утилизируют, а не отправят Украину. Пэт Конрой заявил, что наше государство пригласило вертолеты слишком поздно.

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Почему вертолеты не предоставят Украине

По словам министра, в сентябре 2023 года правительство Австралии приняло решение окончательно ликвидировать парк вертолетов Taipan после того, как во время учений в Квинсленде погибли четыре военнослужащих.

Их должны заменить американскими Black Hawk. Тогда же к покупке Taipan был нулевой интерес, утверждает Конрой.

"Заинтересованность в покупке вертолетов была нулевой. Поэтому лучшим решением для налогоплательщиков было разобрать самолеты и начать продавать запчасти. Потому что другим вариантом было бы заплатить сотни миллионов долларов компании Airbus Australia за поддержку этих самолетов в летном состоянии, когда не было никакой перспективы, что их снова использует австралийская армия", – подчеркнул министр.

На момент, когда в Австралию поступил запрос Киева, страна уже три месяца проводила процесс утилизации вертолетов Taipan и прекратила любое их техническое обслуживание.

Украина сделала официальный запрос на MRH-90 в декабре, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией,

– подчеркнул Конрой.

Также добавил, что за два года полномасштабной войны Австралия предоставила Украине 910 миллионов долларов помощи. В частности, 730 – военной.

Кстати, несколько австралийских законодателей поддержали отправку вертолетов Taipan в Украину. Сенатор Полин Хэнсон призвала прекратить утилизацию вертолетов.

Вертолеты Taipan, которые утилизирует Австралия, должны отправить в Украину. Это улучшит способность Украины эвакуировать солдат с полей битвы. Если наши Силы обороны больше не будут использовать эти вертолеты, я не вижу вреда или больших затрат в поставке ограниченного количества в Украину,

– заявила Хэнсон.

Также отметила, что утилизация Taipan к моменту, когда Австралия получит Black Hawk, оставляет страну без средств на реагирование в случае чрезвычайных ситуаций военного характера или стихийных бедствий.

Краткая справка. MRH-90 Taipan – это многоцелевой вертолет длиной 16,13 метра и высотой 5,23 метра. Его максимальная скорость – 300 километров в час.

Кстати, решение правительства утилизировать вертолеты возмутило украинскую общину в Австралии. Люди устраивали акции и потребовали передать Taipan ВСУ.