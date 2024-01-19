Міністр оборонної промисловості пояснив, чому Taipan утилізують, а не відправлять Україні. Пет Конрой заявив, що наша держава запросила гелікоптери занадто пізно.

До теми Австралія утилізує 45 гелікоптерів Taipan, які просила Україна

Чому гелікоптери не нададуть Україні

За словами міністра, у вересні 2023 року уряд Австралії ухвалив рішення остаточно ліквідувати парк гелікоптерів Taipan після того, як під час навчань у Квінсленді загинули чотири військовослужбовці.

Їх мають замінити американськими Black Hawk. Тоді ж до купівлі Taipan був нульовий інтерес, стверджує Конрой.

"Зацікавленість у купівлі гвинтокрилів була нульовою. Тому найкращим рішенням для платників податків було розібрати літаки й почати продавати запчастини. Тому що іншим варіантом було б заплатити сотні мільйонів доларів компанії Airbus Australia за підтримку цих літаків у льотному стані, коли не було жодної перспективи, що їх знову використає австралійська армія", — підкреслив міністр.

Тож на момент, коли до Австралії надійшов запит Києва, країна вже три місяці проводила процес утилізації гелікоптерів Taipan і припинила будь-яке їхнє технічне обслуговування.

Україна зробила офіційний запит на MRH‑90 у грудні, попри добре задокументовані проблеми з безпекою та експлуатацією,

– підкреслив Конрой.

Також додав, що за майже два роки повномасштабної війни Австралія надала Україні 910 мільйонів доларів допомоги. Зокрема, 730 – військової.

До речі, кілька австралійських законодавців підтримали відправлення гелікоптерів Taipan в Україну. Сенаторка Полін Хенсон закликала припинити утилізацію гелікоптерів.

Гелікоптери Taipan, які утилізує Австралія, мають відправити в Україну. Це покращить здатність України евакуювати солдатів з полів битви. Якщо наші Сили оборони більше не використовуватимуть ці гелікоптери, я не бачу шкоди чи великих витрат у постачанні обмеженої кількості в Україну,

— заявила Хенсон.

Також наголосила, що утилізація Taipan до моменту, коли Австралія отримає Black Hawk, залишає країну без засобів на реагування у випадку надзвичайних ситуацій військового характеру або стихійних лих.