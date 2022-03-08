Австралия ввела новые санкции против России
Источник:МИД Австралии
В результате России против Украины Австралия ввела новые санкции против страны-агрессора. Ограничения касаются военных руководителей и российских деятелей, связанных с распространением пропаганды и дезинформации.
Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн. Она назвала "трагическим" для России то, что Владимир Путин заставил замолчать независимые голоса и практически заточил россиян во лжи и пропаганде.
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Что известно о санкциях
Ограничения касаются 10 человек, однако их имена не назвали. Пейн отметила, что они распространяют враждебное отношение к Украине и способствуют попыткам России легитимизировать вторжение.
Кроме того, пакет санкций предусматривает финансовые ограничения против вооруженных сил страны-агрессора. В частности, это касается шести высокопоставленных военных руководителей.
Австралия также запретила экспорт своих товаров российским военным.
Вместе с партнерами мы вытесним Россию из наших экономик, цепей поставок и эфира.
– заявила министр.
В то же время, Пейн призвала страну-агрессора немедленно вывести свои войска из Украины.
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