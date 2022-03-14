Австралия ввела санкции против 33 влиятельных россиян: кто попал в список
Источник:Министерство иностранных дел Австралии
14 марта Австралия сообщила о новых санкциях против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их родственников.
В МИД Австралии сообщили, что этот шаг усиливает приверженность страны к санкциям против тех россиян, которые накопили огромные личные состояния, а также имеют экономическое и стратегическое значение для России.
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Австралия ввела санкции против российских олигархов
В том числе из-за связей с президентом России Владимиром Путиным. В санкционный список Австралии попали:
- владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович,
- генеральный директор компании "Газпром" Алексей Миллер,
- глава правления банка "Россия" Дмитрий Лебедев,
- глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов,
- генеральный директор "Транснефти" Николай Токарев,
- глава "ВЭБ. РФ" Игорь Шувалов,
- гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В Австралии добавили, что они решительно поддерживают заявления Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии и Европейского Союза о дальнейших ограничениях в отношении ключевых российских лиц.
Австралийское дипломатическое ведомство сообщило о намерении продолжить тесное сотрудничество со своими партнерами. Главная цель – заставить Россию заплатить высокую цену за ее действия. В то же время правительство Австралии подтверждает уверенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины.
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