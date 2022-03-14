Австралия ввела санкции против 33 влиятельных россиян: кто попал в список

14 марта 2022 , 06:11
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Министерство иностранных дел Австралии

14 марта Австралия сообщила о новых санкциях против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их родственников.

В МИД Австралии сообщили, что этот шаг усиливает приверженность страны к санкциям против тех россиян, которые накопили огромные личные состояния, а также имеют экономическое и стратегическое значение для России.

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Австралия ввела санкции против российских олигархов

В том числе из-за связей с президентом России Владимиром Путиным. В санкционный список Австралии попали:

  • владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович,
  • генеральный директор компании "Газпром" Алексей Миллер,
  • глава правления банка "Россия" Дмитрий Лебедев,
  • глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов,
  • генеральный директор "Транснефти" Николай Токарев,
  • глава "ВЭБ. РФ" Игорь Шувалов,
  • гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Австралии добавили, что они решительно поддерживают заявления Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии и Европейского Союза о дальнейших ограничениях в отношении ключевых российских лиц.

Австралийское дипломатическое ведомство сообщило о намерении продолжить тесное сотрудничество со своими партнерами. Главная цель – заставить Россию заплатить высокую цену за ее действия. В то же время правительство Австралии подтверждает уверенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины.

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Автор: Віта Свірневська