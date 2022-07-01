Австралия ввела санкции против Кабаевой, Патрушева и родственников Путина
Источник:правительство Австралии
Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян, в том числе экс-гимнастки Алины Кабаевой, брата и племянников президента РФ Владимира Путина
В санкционном списке оказался ряд лиц, напрямую связанных с Владимиром Путиным.
Важно Всего за месяц: экономика России ощутимо ускорила темпы падения
В частности, ограничения наложили на:
- двоюродного брата Владимира Путина Игоря Путина,
- племянников Михаила и Романа.
- Алину Кабаеву – экс-гимнастку и председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Ей приписывают тесные отношения с президентом России.
- Министра строительства России Ирека Файзуллина.
- Министра транспорта Виталия Савельева.
- Министра аграрной промышленности Дмитрия Патрушева.
- Близкого друга Владимира Путина Александра Плехова, сына одного из товарищей российского президента Юрия Шамалова.
Также в санкционном списке оказались президент концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков, детский омбудсман Мария Львова-Белова, глава правления банка "Россия" Михаил Клишин.
Отметим, что это не первые санкции, налагаемые Австралией на страну-агрессор. В мае под новые ограничения попали в большинстве своем российские пропагандисты и чиновники. Речь идет об 11 людях и 12 организациях. Интересно, что в списке – и экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива. В "черном" списке оказались российские политические деятели, поддерживавшие российскую агрессию против Украины.
А предварительные санкции Канберра обнародовала 4 мая. Тогда говорилось о 70 российских политиках и еще несколько десятках человек из квазиреспублик Донбасса.
Россиянам не хватает деталей к самолетам из-за жестких санкций: смотрите видео