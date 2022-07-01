Австралия ввела санкции против Кабаевой, Патрушева и родственников Путина

Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян, в том числе экс-гимнастки Алины Кабаевой, брата и племянников президента РФ Владимира Путина

В санкционном списке оказался ряд лиц, напрямую связанных с Владимиром Путиным.

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В частности, ограничения наложили на:

двоюродного брата Владимира Путина Игоря Путина,

племянников Михаила и Романа.

Алину Кабаеву – экс-гимнастку и председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Ей приписывают тесные отношения с президентом России.

Министра строительства России Ирека Файзуллина.

Министра транспорта Виталия Савельева.

Министра аграрной промышленности Дмитрия Патрушева.

Близкого друга Владимира Путина Александра Плехова, сына одного из товарищей российского президента Юрия Шамалова.

Также в санкционном списке оказались президент концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков, детский омбудсман Мария Львова-Белова, глава правления банка "Россия" Михаил Клишин.

Отметим, что это не первые санкции, налагаемые Австралией на страну-агрессор. В мае под новые ограничения попали в большинстве своем российские пропагандисты и чиновники. Речь идет об 11 людях и 12 организациях. Интересно, что в списке – и экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива. В "черном" списке оказались российские политические деятели, поддерживавшие российскую агрессию против Украины.

А предварительные санкции Канберра обнародовала 4 мая. Тогда говорилось о 70 российских политиках и еще несколько десятках человек из квазиреспублик Донбасса.

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