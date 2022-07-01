У санкційному списку опинилися низка осіб, які безпосередньо пов'язані з Володимиром Путіним.

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Зокрема, обмеження наклали на:

двоюрідного брата Володимира Путіна Ігоря Путіна,

племінників Михайла та Романа.

Аліну Кабаєву – ексгімнастку й голову правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії "Національна медіагрупа". Їй приписують тісні стосунки з президентом Росії.

Міністра будівництва Росії Ірека Файзулліна.

Міністра транспорту Віталія Савельєва.

Міністра аграрної промисловості Дмитра Патрушева.

Близького друга Володимира Путіна Олександра Плєхова, сина одного з товаришів російського президента Юрія Шамалова.

Також у санкційному списку опинилися президент концерну "РТІ Системи" Євгеній Новицький, гендиректор Росгеології Сергій Горьков, дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова, голова правління банку "Росія" Михайло Клішин.

Зауважимо, що це не перші санкції, які накладає Австралія на країну-агресорку. У травні під нові обмеження потрапили здебільшого російські пропагандисти та чиновники. Мовиться про 11 осіб та 12 організацій. Цікаво, що у переліку – й екснардеп Верховної Ради Ілля Кива. У "чорному" списку опинилися російські політичні діячі, які підтримували російську агресію проти України.

А попередні санкції Канберра оприлюднила 4 травня. Тоді мовилось про 70 російських політиків та ще кілька десятків маріонеток з квазіреспублік Донбасу.

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