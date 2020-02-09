Австралию накрыли сильнейшие за последние 20 лет дожди: впечатляющие видео
Австралию, которая длительное время страдала от масштабных лесных пожаров, теперь заливают дожди. И хотя они уже потушили 42 из 60 очагов лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, чиновники предупреждают о новой опасности.
Пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 18 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни. Как отмечает Sky News, дожди являются самыми сильными за последние 20 лет.
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Люди в соцсетях радуются ливням, однако чиновники отмечают, что дожди несут и опасность, ведь могут вызвать наводнения и оползни.
Это не просто один из тех рассеянных ливней, которые мы видели месяц назад. Это действительно помогает нашим пожарным, а в некоторых местах дает им необходимый отдых,
– отметила пресс-секретарь Службы сельской пожарной охраны Анжела Берфорд в комментарии BBC.
Ливни накрыли восточную часть побережья Австралии. Широкая полоса дождя, которая прошла в Новом Южном Уэльсе, потушила 20 из примерно 60 пожаров в штате.
Смотрите видео: Австралию накрыли дожди
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Что известно о стихийных бедствиях в Австралии
- С сентября 2019 года в Австралии бушуют лесные пожары. Всего выгорело более 8 миллионов гектаров. Стихия унесла жизни по меньшей мере 28 человек.
- По оценкам экспертов, в огне могли погибнуть примерно 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить границу вымирания".
- На смену пожарам пришли рекордные ливни, а позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури.
- Днями позже материк страдал от мощного града и бурого дождя.
- В столице Австралии – городе Канберра – 31 января объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров.
- В австралийском городке Ингем в небе кружили тысячи летучих мышей.