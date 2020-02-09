Австралию накрыли сильнейшие за последние 20 лет дожди: впечатляющие видео

Австралию, которая длительное время страдала от масштабных лесных пожаров, теперь заливают дожди. И хотя они уже потушили 42 из 60 очагов лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, чиновники предупреждают о новой опасности.

Пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 18 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни. Как отмечает Sky News, дожди являются самыми сильными за последние 20 лет.

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Люди в соцсетях радуются ливням, однако чиновники отмечают, что дожди несут и опасность, ведь могут вызвать наводнения и оползни.

Это не просто один из тех рассеянных ливней, которые мы видели месяц назад. Это действительно помогает нашим пожарным, а в некоторых местах дает им необходимый отдых,

– отметила пресс-секретарь Службы сельской пожарной охраны Анжела Берфорд в комментарии BBC.

Ливни накрыли восточную часть побережья Австралии. Широкая полоса дождя, которая прошла в Новом Южном Уэльсе, потушила 20 из примерно 60 пожаров в штате.

Смотрите видео: Австралию накрыли дожди

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Anyone wanna swim?

300 mils of rain in Australia! pic.twitter.com/NOuzn9w8qr — im_losingDark (@GalaxyLucasWol1) February 9, 2020

Sing. ‘It will never rain in southern Australia ‘ to the tune of ‘it will never rain in Southern California ‘ pic.twitter.com/7TQ97ovEqg — Domenico Miolo (@domenico_miolo) February 9, 2020

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