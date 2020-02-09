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      Австралию накрыли сильнейшие за последние 20 лет дожди: впечатляющие видео

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      Австралию накрыли сильнейшие за последние 20 лет дожди / news.sky.com

      Австралию, которая длительное время страдала от масштабных лесных пожаров, теперь заливают дожди. И хотя они уже потушили 42 из 60 очагов лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, чиновники предупреждают о новой опасности.

      Пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 18 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни. Как отмечает Sky News, дожди являются самыми сильными за последние 20 лет.

      Важно! После вырубки леса в Австралии нашли десятки мертвых коал

      Люди в соцсетях радуются ливням, однако чиновники отмечают, что дожди несут и опасность, ведь могут вызвать наводнения и оползни.

      Это не просто один из тех рассеянных ливней, которые мы видели месяц назад. Это действительно помогает нашим пожарным, а в некоторых местах дает им необходимый отдых,
      – отметила пресс-секретарь Службы сельской пожарной охраны Анжела Берфорд в комментарии BBC.

      Ливни накрыли восточную часть побережья Австралии. Широкая полоса дождя, которая прошла в Новом Южном Уэльсе, потушила 20 из примерно 60 пожаров в штате.

      Смотрите видео: Австралию накрыли дожди

      Смотрите видео: улицы превратились в реки

      Смотрите видео: шквальный ветер сопровождает ливни

      Что известно о стихийных бедствиях в Австралии

      • С сентября 2019 года в Австралии бушуют лесные пожары. Всего выгорело более 8 миллионов гектаров. Стихия унесла жизни по меньшей мере 28 человек.
      • По оценкам экспертов, в огне могли погибнуть примерно 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить границу вымирания".
      • На смену пожарам пришли рекордные ливни, а позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури.
      • Днями позже материк страдал от мощного града и бурого дождя.
      • В столице Австралии – городе Канберра – 31 января объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров.
      • В австралийском городке Ингем в небе кружили тысячи летучих мышей.
      Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 года
      сегодня
      8158
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Пожары в Австралии Австралия
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