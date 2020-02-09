Австралію накрили найпотужніші за останні 20 років дощі: вражаючі відео

Австралію, яка тривалий час потерпала від масштабних лісових пожеж, тепер заливають дощі. І хоча вони вже загасили 42 з 60 осередків лісових пожеж у штаті Новий Південний Уельс, чиновники попереджають про нову небезпеку.

Пожежники сподіваються, що дощ допоможе загасити ще 18 неконтрольованих лісових пожеж найближчими днями. Як зазначає Sky News, дощі є найпотужнішими за останні 20 років.

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Люди у соцмережах радіють зливам, однак чиновники наголошують, що дощі несуть і небезпеку, адже можуть викликати повінь та зсуви ґрунту.

Це не просто одна з тих розсіяних злив, які ми бачили місяць тому. Це справді допомагає нашим пожежникам, а у деяких місцях дає їм необхідний відпочинок,

– зазначила прессекретарка Служби сільської пожежної охорони Анжела Берфорд у коментарі BBC.

Зливи накрили східну частину узбережжя Австралії. Широка смуга дощу, яка пройшла у Новому Південному Уельсі, загасила 20 з приблизно 60 пожеж у штаті.

Дивіться відео: Австралію накрили дощі

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Дивіться відео: шквальний вітер супроводжує зливи

Anyone wanna swim?

300 mils of rain in Australia! pic.twitter.com/NOuzn9w8qr — im_losingDark (@GalaxyLucasWol1) February 9, 2020

Sing. ‘It will never rain in southern Australia ‘ to the tune of ‘it will never rain in Southern California ‘ pic.twitter.com/7TQ97ovEqg — Domenico Miolo (@domenico_miolo) February 9, 2020

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