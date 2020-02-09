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      Австралію накрили найпотужніші за останні 20 років дощі: вражаючі відео

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      Австралію накрили найпотужніші за останні 20 років дощі / news.sky.com

      Австралію, яка тривалий час потерпала від масштабних лісових пожеж, тепер заливають дощі. І хоча вони вже загасили 42 з 60 осередків лісових пожеж у штаті Новий Південний Уельс, чиновники попереджають про нову небезпеку.

      Пожежники сподіваються, що дощ допоможе загасити ще 18 неконтрольованих лісових пожеж найближчими днями. Як зазначає Sky News, дощі є найпотужнішими за останні 20 років.

      Важливо! Після вирубки лісу в Австралії знайшли десятки мертвих коал

      Люди у соцмережах радіють зливам, однак чиновники наголошують, що дощі несуть і небезпеку, адже можуть викликати повінь та зсуви ґрунту. 

      Це не просто одна з тих розсіяних злив, які ми бачили місяць тому. Це справді допомагає нашим пожежникам, а у деяких місцях дає їм необхідний відпочинок,
      – зазначила прессекретарка Служби сільської пожежної охорони Анжела Берфорд у коментарі BBC.

      Зливи накрили східну частину узбережжя Австралії. Широка смуга дощу, яка пройшла у Новому Південному Уельсі, загасила 20 з приблизно 60 пожеж у штаті.

      Дивіться відео: Австралію накрили дощі

      Дивіться відео: вулиці перетворилися на ріки

      Дивіться відео: шквальний вітер супроводжує зливи

      Що відомо про стихійні лиха в Австралії

      • З вересня 2019 року в Австралії вирують лісові пожежі. Загалом вигоріло понад 8 мільйонів гектарів. Стихія забрала життя щонайменше 28 осіб.
      • За оцінками експертів, у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
      • На зміну пожежам прийшли рекордні зливи, а пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі.
      • Днями пізніше материк потерпав від потужного граду та бурого дощу.
      • В столиці Австралії – місті Канберрі – 31 січня оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі.
      • В австралійському містечку Інгем у небі кружляли тисячі кажанів.
      Розкажіть це в іншому місці, – Джемілєв про маніпуляції окупантів та водну кризу в Криму
      сьогодні
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Австралія Пожежі в Австралії Стихійні лиха
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