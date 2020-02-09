Австралію накрили найпотужніші за останні 20 років дощі: вражаючі відео
Австралію, яка тривалий час потерпала від масштабних лісових пожеж, тепер заливають дощі. І хоча вони вже загасили 42 з 60 осередків лісових пожеж у штаті Новий Південний Уельс, чиновники попереджають про нову небезпеку.
Пожежники сподіваються, що дощ допоможе загасити ще 18 неконтрольованих лісових пожеж найближчими днями. Як зазначає Sky News, дощі є найпотужнішими за останні 20 років.
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Люди у соцмережах радіють зливам, однак чиновники наголошують, що дощі несуть і небезпеку, адже можуть викликати повінь та зсуви ґрунту.
Це не просто одна з тих розсіяних злив, які ми бачили місяць тому. Це справді допомагає нашим пожежникам, а у деяких місцях дає їм необхідний відпочинок,
– зазначила прессекретарка Служби сільської пожежної охорони Анжела Берфорд у коментарі BBC.
Зливи накрили східну частину узбережжя Австралії. Широка смуга дощу, яка пройшла у Новому Південному Уельсі, загасила 20 з приблизно 60 пожеж у штаті.
Дивіться відео: Австралію накрили дощі
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Дивіться відео: шквальний вітер супроводжує зливи
Що відомо про стихійні лиха в Австралії
- З вересня 2019 року в Австралії вирують лісові пожежі. Загалом вигоріло понад 8 мільйонів гектарів. Стихія забрала життя щонайменше 28 осіб.
- За оцінками експертів, у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
- На зміну пожежам прийшли рекордні зливи, а пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі.
- Днями пізніше материк потерпав від потужного граду та бурого дощу.
- В столиці Австралії – місті Канберрі – 31 січня оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі.
- В австралійському містечку Інгем у небі кружляли тисячі кажанів.