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      Після вирубки лісу в Австралії знайшли десятки мертвих коал

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      Частину коал вдалося врятувати / twitter.com/AnimalsAus

      Масштабні пожежі в Австралії тривають і досі. У штаті Вікторія на ділянці зрубаного лісу виявили мертвими та пораненими досятки коал.

      Близько 80 коал таки вдалося врятувати, повідомляє ВВС. Наразі за ними доглядаються.

      Зверніть увагу: Канада відправила 6 літаків з рукавичками для австралійських коал

      Під час вирубки дерев екологи помітили сотні коал. Частина тварин уже були мертвими, а частина – виглядали голодними та втомленими.

      Чиновники Департаменту довкілля заявили, що готові притягнути винних до кримінальної відповідальності за інцидент. Там уточнили, що ветеринари мусили застосувати на ділянці евтаназію щодо 25 коал.

      Що таке евтаназія?Евтаназія – практика припинення лікарем життя людини чи тварини, які страждають невиліковним захворюванням та відчувають нестерпні страждання. Евтаназію використовують для припинення страждань.

      Група захисту тварин Animals Australia також заявила, що надіслала своїх учасників на місце події, аби "врятувати якомога більше цих дорогоцінних тварин".

      Важливо! 31 січня в Австралї оголосили надзвичайну ситуацію через пожежі і сильну спеку.

      Екологи також наголошують порушенні законодавства, зокрема, закону про запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

      Що відомо про пожежі в Австралії:

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
      • Загинули щонайменше 28 осіб;
      • Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
      • Згодом Австралію залило рекордним дощем. Як це було – дивіться фото.
      • Пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі – фото тут.
      • А днями пізнше Австралія потерпала від потужного граду та бурого дощу.
      • 31 січня в Австралї оголосили надзвичайну ситуацію.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Австралія Пожежа Світ тварин Пожежі в Австралії
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