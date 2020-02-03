Після вирубки лісу в Австралії знайшли десятки мертвих коал

Масштабні пожежі в Австралії тривають і досі. У штаті Вікторія на ділянці зрубаного лісу виявили мертвими та пораненими досятки коал.

Близько 80 коал таки вдалося врятувати, повідомляє ВВС. Наразі за ними доглядаються.

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Під час вирубки дерев екологи помітили сотні коал. Частина тварин уже були мертвими, а частина – виглядали голодними та втомленими.

Чиновники Департаменту довкілля заявили, що готові притягнути винних до кримінальної відповідальності за інцидент. Там уточнили, що ветеринари мусили застосувати на ділянці евтаназію щодо 25 коал.

Що таке евтаназія?Евтаназія – практика припинення лікарем життя людини чи тварини, які страждають невиліковним захворюванням та відчувають нестерпні страждання. Евтаназію використовують для припинення страждань.

Група захисту тварин Animals Australia також заявила, що надіслала своїх учасників на місце події, аби "врятувати якомога більше цих дорогоцінних тварин".

Важливо! 31 січня в Австралї оголосили надзвичайну ситуацію через пожежі і сильну спеку.

Екологи також наголошують порушенні законодавства, зокрема, закону про запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Що відомо про пожежі в Австралії: