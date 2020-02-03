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      После вырубки леса в Австралии нашли десятки мертвых коал

      35 Читати новину українською
      Часть коал удалось спасти / twitter.com/AnimalsAus

      Масштабные пожары в Австралии продолжаются до сих пор. В штате Виктория на участке срубленного леса обнаружили мертвыми и ранеными десятки коал.

      Около 80 коал удалось спасти, сообщает ВВС. Сейчас за ними ухаживают.

      Обратите внимание: Канада отправила 6 самолетов с перчатками для австралийских коал

      Во время вырубки деревьев экологи заметили сотни коал. Часть животных уже были мертвы, а часть – выглядели голодными и уставшими.

      Чиновники Департамента окружающей среды заявили, что готовы привлечь виновных к уголовной ответственности за инцидент. Там уточнили, что ветеринары должны были применить на участке эвтаназию относительно 25 коал.

      Что такое эвтаназия?Эвтаназия – практика прекращения врачом жизни человека или животного, страдающих неизлечимым заболеванием и испытывающих невыносимые страдания. Эвтаназию используют для прекращения страданий.

      Группа защиты животных Animals Australia также заявила, что направила своих участников на место происшествия, чтобы "спасти как можно больше этих драгоценных животных".

      Важно! 31 января в Австралии объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожара и сильной жары.

      Экологи также отмечают нарушение законодательства, в частности закона о предотвращении жестокого обращения с животными. 

      Что известно о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольные пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
      • Погибли по меньшей мере 28 человек;
      • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
      • Впоследствии Австралию залило рекордным дождем. Как это было – смотрите фото.
      • Позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури – фото здесь.
      • А днями позже Австралия страдала от мощного града и бурого дождя.
      • 31 января в Австралии объявили чрезвычайную ситуацию.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Австралия Пожар Мир животных Пожары в Австралии
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